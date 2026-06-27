Sara e Gabriele: meno spazio a Temptation Island dopo i video hot? Le ultime indiscrezioni

Dopo le polemiche per i video hot che hanno travolto Sara e Gabriele, crescono le indiscrezioni sul loro spazio nelle prossime puntate di Temptation Island, mentre si rincorrono nuove voci anche sul futuro della coppia.

Sara Palumbieri e Gabriele Govoni di Temptation Island continuano a essere al centro dell'attenzione per le polemiche scoppiate per alcuni video a luci rosse che li riguardano. Nelle ultime ore, infatti, si parla persino di un mercato parallelo nato su alcuni canali Telegram, dove quei filmati verrebbero scambiati o venduti a cifre comprese tra i 20 e i 50 euro. Al tempo stesso cresce la curiosità sul futuro della coppia e sulle possibili decisioni di Mediaset in seguito al caso esploso dopo la messa in onda della prima puntata del programma.

Mediaset irritata e il caso dei video: cosa emerge

Nonostante il mea culpa pubblicato dai due fidanzati sui canali social del programma, nel quale hanno ammesso di aver mentito alla redazione assumendosi ogni responsabilità, a Cologno Monzese ci sarebbe forte irritazione per l'intera vicenda perché durante i casting Sara e Gabriele hanno omesso volontariamente l'esistenza dei filmati pur di poter partecipare al docu-reality.

Nel frattempo continuano a circolare nuove voci anche sul fronte personale. Un presunto amico di Sara ha raccontato che la ragazza gli avrebbe confidato di aver preso parte al programma soprattutto per ottenere maggiore notorietà e aumentare i follower sui social. Al momento, però, si tratta di indiscrezioni che non hanno trovato conferme ufficiali.

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri

Sul fronte dei video, intanto, la situazione si sarebbe ulteriormente complicata. Oltre ai contenuti già circolati nei giorni scorsi su X, si ipotizza l'esistenza di altro materiale privato. Al momento non ci sono conferme sulla quantità dei filmati, ma è certo che su alcuni canali Telegram quei video verrebbero offerti in cambio di altro materiale oppure venduti a prezzi che oscillerebbero tra i 20 e i 50 euro, alimentando un fenomeno che i due ragazzi non immaginavano quando hanno deciso di partecipare al programma.

Sara e Gabriele stanno ancora insieme? Le indiscrezioni dopo Temptation Island

In attesa della seconda puntata di Temptation Island, molti telespettatori si chiedono anche se il caso abbia portato Mediaset a ridurre lo spazio dedicato alla coppia rimontando alcune puntate per dare maggiore visibilità agli altri protagonisti.

Anche sul loro futuro sentimentale continuano a rincorrersi indiscrezioni. Durante le registrazioni era emersa la voce secondo cui Sara e Gabriele sarebbero stati una delle quattro coppie ad aver richiesto il falò di confronto anticipato, lasciando il villaggio separati.

Nelle ultime ore, però, è emersa un'ipotesi diversa. Secondo quanto riportato da Lollomagazine, i due si sarebbero riavvicinati dopo la fine delle registrazioni. In questi giorni, inoltre, Gabriele sarebbe rimasto costantemente accanto a Sara, che starebbe vivendo giorni molto difficili a causa del clamore mediatico e delle polemiche nate attorno alla vicenda. Si tratta, tuttavia, esclusivamente di indiscrezioni che non hanno ancora trovato conferme ufficiali. Per conoscere l'esito del loro viaggio nei sentimenti bisognerà attendere la messa in onda delle prossime puntate di Temptation Island.