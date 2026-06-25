Temptation Island, pagelle prima puntata: Giovanni e i consigli di mamma (4), Bisciglia fa subito "falò" (8)

È ricominciato il viaggio nei sentimenti su Canale 5 e tra le coppie sono già scintille, tra rivendicazioni di immaturità, tentatrici già note e relazioni che faticano ad arrivare a fine puntata (ma poi resistono da 6 anni)

Adesso è veramente estate perchè Temptation Island è tornato su Canale 5. E l'ha fatto come solo questo programma leggero e impalpabile sa fare: con il 27% di share, battendo pure i blasonati Mondiali di Calcio di Rai 1, e con migliaia di utenti a commentare via social le corna degli altri.

L'insostituibile Filippo Bisciglia - voto 8

Avete avuto anche voi la sensazione che a Filippo Bisciglia, lo scorso autunno in The Traitors Italia, mancasse qualcosa? Un completo di leggera mussola di cotone, un pezzo di legno, la sabbia, la colonna sonora di Rihanna... Esatto, gli mancava la cornice di Temptation. Perchè ormai il loro è un binomio inscindibile.

Nonostante in un programma come questo la parte del leone la facciano naturalmente le dinamiche tra single e fidanzati, le coppie sempre sul punto di scoppiare (a volte davvero), è fuori da ogni dubbio che Temptation non sarebbe quello che è senza quel misto di empatia e calma olimpica. Di cui non tutti sono capaci, nonostante altri ci abbiano provato.

La mamma di Giovanni aveva ragione - voto 4

Giovanni

Lui è un mammone, pigro, che credeva ancora, a 31 anni, che l'albero di Natale "che compriamo dai cinesi" fosse vero. Lei, a 23 anni, si sente molto più matura, più sveglia, insomma sprecata per stare accanto a un tipo come Giovanni. Con cui però è in coppia da ben 6 anni. E qui qualche dubbio sorge anche sulle idee confuse di Sabrina.

Certo, non che la ragazza non abbia mai manifestato del disagio, e non solo perchè Giovanni "si ridicolizza anche a letto, mi manda i messaggi dall'altra stanza, mi manda le foto..". Qualche mese fa ha avuto una "distrazione", un flirt che ha portato a cosa ancora non è dato sapere, ma che ha messo una certa persona in allarme. Giovanni, vi chiederete? No, sua madre, la persona più importante della sua vita, quella che lui definisce, con un'immagine icastica, "il mio canotto".

Ebbene, la madre aveva caldamente raccomandato di restituire a Sabrina la sua libertà sentimentale dopo il tradimento, un consiglio chiaramente non accolto. Ma, dopo le calde lacrime versate sul copriletto (di velluto!) del resort in Calabria, possiamo scommettere che Giovanni si guarderà bene, la prossima volta, dal contravvenire a un suggerimento materno.

Il senso del possesso (non pre-alessandrino) di Gabriele - voto 3

Chi scrive aveva scommesso che sarebbe stato lui il primo a piangere per la fidanzata, e sì, ho vinto. Per la cronaca: la posta in palio era poter dire ad alta voce "Ve l'avevo detto!" ai colleghi che invece puntavano tutto su Giovanni (ma ci sono andati vicini).

Il problema però è che la vittoria è stata sporcata da una considerazione: quelle lacrime per la fidanzata Sara, al momento di lasciarla andare con i tentatori, saranno state vere? E soprattutto: erano più lacrime per Sara o per la propria possessività infranta in due piroette sulla spiaggia?

Il biondino dell'edizione si professa innamoratissimo della sua "Saretta" ma l'impressione è che ami solo la sua bellezza e l'idea di una persona accanto da coccolare (con viaggi, cene, regali), desiderare, tenere legata con frasi come "nessuno a parte me ti sopporterebbe per come sei davvero".

Lei d'altro canto guarda già oltre, non nasconde che "tutto sarebbe meglio di questo" e pensa solo a quando potrà portare in giro tutti i giorni a divertirsi le sue "tette rifatte" (ammissione sua, noi non facciamo altro che riportare).

Rosario è la nostra "tribuna Posillipo" del 2026 - voto 3

Ammettiamolo, ricordiamo poco della coppia di Antonio e Valentina dello scorso anno, ma ricordiamo ogni dettaglio del gazebo in giardino, della tribuna Posillipo allo stadio... e soprattutto delle corna numerose che la malcapitata aveva voluto (perchè c'è sempre un'altra scelta) sopportare nel corso del tempo.

Il nostro "Antonio" dell'edizione 2026 è senza dubbio Rosario, partenopeo pure lui, e soprattutto traditore seriale. Tanto è vero che, già dopo un'ora scarsa di puntata già si fatica a capire perchè Alessandra versi tutte quelle lacrime per lui. E necessitano salti mortali emotivi (la logica è andata a farsi benedire già in quel sottotitolo di "viaggio nei sentimenti") per comprendere i motivi dietro all'esistenza di questa coppia.

Perchè Rosario rispetta tutti i canoni del "cornificatore": belloccio, vanitoso, atteggiamento "piacione" da chi ha fatto del piede in più staffe una sacra regola di vita più che un inciampo occasionale.

Ma la sensazione è che, probabilmente, Alessandra avrebbe preso la cosa con più leggerezza se dall'altra parte del resort non ci fosse stata Giada, sua ex migliore amica, già interesse sentimentale di Rosario.

Alessandra quindi si è ritrovata senza saperlo tradita a Temptation per ben tre volte: dal fidanzato, che è corso da Giada alla prima occasione, dalla vecchia amica, e pure dagli autori irresistibilmente perfidi. E siamo solo all'inizio.