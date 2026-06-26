Sara e Gabriele sui video hot "Lo abbiamo nascosto alla redazione di Temptation Island"

Dopo le polemiche seguite alla diffusione dei vecchi video su OnlyFans, Sara e Gabriele raccontano perché non ne avevano mai parlato con la redazione di Temptation Island e difendono la sincerità della loro relazione.

Sara Palombieri e Gabriele Govoni hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti dopo il clamore suscitato dai video espliciti riemersi online in seguito al debutto di Temptation Island. La coppia ha spiegato di aver scelto di non parlare di quel passato con la redazione del programma, definendolo un capitolo ormai chiuso. Entrambi, inoltre, hanno voluto ribadire che il loro percorso sentimentale nel reality è stato autentico e privo di qualsiasi finzione.

Perché Sara e Gabriele non avevano parlato dei video alla redazione

In una clip diffusa dalla produzione del programma con la caption "Riceviamo e pubblichiamo", Gabriele ha raccontato che quei video risalgono a circa quattro anni fa e che rappresentano un capitolo ormai chiuso della loro vita. Il giovane ha spiegato di aver scelto di nasconderne l'esistenza alla redazione del docu-reality per vergogna, sottolineando come la loro partecipazione non sia frutto di finzione.

"Io non sono un attore e vi garantisco che tutto quello che ho provato lì dentro l'ho provato davvero. Quello che c'era tra me e Sara era reale. I video erano con Sara, anche in quel periodo stavamo insieme. Eravamo due ragazzini, ci eravamo ubriacati e abbiamo fatto quei video. Ripeto, mi vergogno di questa cosa, ma spero soprattutto che non veniamo considerati una coppia finta, perché vi garantisco che tra noi c'è stato tutto tranne che finzione."

Sara e Gabriele

Anche Sara ha affidato il suo sfogo a un video, mostrandosi visibilmente commossa. Tra le lacrime ha confermato l'autenticità dei filmati, spiegando però che risalgono a un momento molto delicato della sua vita e che quell'esperienza è durata pochissimo. "Non è qualcosa di cui vai fiero o che ti viene spontaneo condividere. È veramente difficile anche solo parlarne. È stata una cavolata durata quarantotto ore."

La giovane ha poi ribadito che la loro relazione era autentica, lanciando un appello affinché questa vicenda non venga utilizzata per mettere in dubbio il loro percorso sentimentale. "Vorrei soltanto che questa storia non venisse strumentalizzata e che non fosse usata per mettere in discussione una relazione e una persona."

Nel frattempo, i contenuti sembrano essere stati rimossi oppure oscurati dalla piattaforma. Un risultato ottenuto in tempi molto rapidi, considerando che procedure di questo tipo richiedono spesso settimane o mesi e non sempre vanno a buon fine. Resta ora da vedere se la vicenda si chiuderà definitivamente o se continuerà ad alimentare il dibattito attorno alla coppia protagonista di Temptation Island.