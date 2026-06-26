Temptation Island, spunta una segnalazione su Sara: “Solo soldi, follower e visibilità”

Nuove polemiche su Sara di Temptation Island dopo una segnalazione social: un presunto ex racconta retroscena sulla concorrente, sostenendo che la sua partecipazione fosse legata a soldi e visibilità.

Una nuova segnalazione sta accendendo il dibattito attorno a Sara Palumbieri, che partecipa a Temptation Island con il fidanzato Gabriele Govoni. Sui social è emerso il racconto di un ragazzo che ha condiviso foto e dettagli della loro frequentazione precedente al programma. Secondo la sua versione, la partecipazione della ragazza al reality sarebbe stata motivata dalla volontà di ottenere visibilità, follower e possibili guadagni.

Nel bene e nel male, Sara Palumbieri e Gabriele Govoni si stanno confermando tra i protagonisti più discussi della nuova edizione di Temptation Island, nonostante sia andato in onda finora un solo episodio del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La loro storia, già dalla presentazione, aveva lasciato molti dubbi tra gli spettatori: sui rispettivi profili social, infatti, non erano presenti foto di coppia che confermassero ufficialmente la relazione.

Gelosia e dinamiche tossiche: cosa è successo nella prima puntata

Durante la prima puntata, Gabriele si è mostrato estremamente geloso nei confronti di Sara, con atteggiamenti che molti utenti hanno definito "eccessivi" e al limite del tossico. In particolare, ha manifestato disagio rispetto all'uso di Instagram da parte della fidanzata, arrivando a non volere che pubblicasse storie o contenuti sui social.

Sara e Gabriele

Dai video Hot all'ultima segnalazione su Sara

Il vero "terremoto" mediatico è arrivato ieri, quando online hanno iniziato a circolare segnalazioni relative a video intimi realizzati dai due anni fa e diffusi sulla piattaforma OnlyFans. La notizia ha immediatamente alimentato sospetti e teorie sui social, con molti utenti che hanno messo in dubbio la genuinità della relazione mostrata nel programma.

Nella serata di ieri, è arrivata una prima replica dei due protagonisti attraverso un video condiviso dal profilo ufficiale del programma: entrambi hanno dichiarato di aver nascosto l'esistenza di quei contenuti alla produzione per vergogna, ribadendo inoltre che i sentimenti mostrati all'interno del reality sarebbero autentici.

Oggi c'è da segnalare un intervento dell'esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha riportato la segnalazione di un follower secondo cui Sara lo avrebbe frequentato prima del programma e gli avrebbe confidato l'intenzione di partecipare a Temptation Island per ottenere visibilità, follower e opportunità economiche.