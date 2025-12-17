Sandokan, perchè Luca Argentero non è entrato nel cast?

Su Rai 1 è andato in onda ieri sera il finale della prima stagione di Sandokan, ma la serie RAI è già proiettata in avanti. La seconda stagione, infatti, è stata confermata ma intanto a incuriosire il pubblico non sono solo le anticipazioni su quella che sarà la trama. A tenere banco è anche una domanda rimasta sospesa per mesi: perché Luca Argentero non ha interpretato Yanez? La risposta arriva direttamente dalla produzione.

Sandokan 2 è confermato: quando arriva e cosa racconterà

Sandokan, Can Yaman

Il ritorno di Sandokan è ufficiale. La seconda stagione è in fase di scrittura e le riprese sono previste a partire da maggio 2026. Il formato resterà invariato: quattro puntate per un totale di otto episodi. E in fondo perché si dovrebbe modificare? Il successo di questa prima stagione è stato totale, con numeri che fanno girare la testa. Al centro della nuova storia ci sarà ancora il legame tra Sandokan e Marianna, un amore destinato però a essere messo alla prova.

Can Yaman, l'attore turco ha fatto centro ma non mancano i confronti con Kabir Bedi

Kabir Bedi nello sceneggiato degli anni '70

Il successo della serie passa anche dalla scelta di Can Yaman come protagonista. Un casting molto discusso ma che, col senno di poi, si è rivelato vincente specialmente in termini di pubblico.

L'attore turco ha ribadito più volte di essersi preparato a lungo e pesantemente per il ruolo, lavorando sul fisico e sulle competenze richieste dal personaggio. In particolar modo nella sfera emotiva, molto complessa.

Il confronto con il Sandokan interpretato da Kabir Bedi era inevitabile, ma la produzione ha scelto di affrontarlo come un omaggio. La serie RAI riprende lo spirito di Emilio Salgari e alcuni elementi iconici dello sceneggiato degli anni Settanta, che rilegge però alla luce di temi contemporanei come la libertà dei popoli e l'emancipazione femminile.

Una rilettura che ha riportato davanti alla televisione pubblici diversi e che è stato in grado di unire più generazioni, facendo conoscere la Tigre della Malesia anche ai più giovani.

Perché Luca Argentero non ha interpretato Yanez in Sandokan?

Luca Argentero

Ed è proprio parlando di casting che emerge il nome di Luca Argentero. In una fase iniziale del progetto, l'attore era stato infatti preso in considerazione per il ruolo di Yanez, storico compagno d'avventura di Sandokan. Un'ipotesi che non si è mai concretizzata.

"Lux Vide ha alcuni attori con cui lavora in maniera più assidua. Quindi sì, c'è stato un momento in cui ci sarebbe piaciuto avere anche Luca Argentero, poi per diversi motivi come gli impegni personali, non è stato possibile", ha chiarito Bucaccio. Una scelta dettata quindi da incastri di agenda e non da ripensamenti artistici.

Il ruolo è poi andato ad Alessandro Preziosi, che ha dato al personaggio una sfumatura più profonda e stratificata. "Io penso che Yanez, interpretato da Alessandro Preziosi, sia incredibile. Ha dato profondità al personaggio", ha spiegato la produttrice, ricordando anche il passato complesso scritto per lui in sceneggiatura. "È un personaggio che ha una tridimensionalità che Alessandro è riuscito a portare a galla senza che questa diventasse predominante rispetto alla sua allegria e leggerezza".