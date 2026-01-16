Sandokan arriva in streaming su Disney+ e la data di debutto è perfetta per il binge watching

La serie internazionale con Can Yaman e Alessandro Preziosi, che ha riportato sul piccolo schermo le avventure piratesche di Sandokan, si prepara a conquistare anche gli abbonati di Disney+

Dopo aver conquistato gli spettatori RAI a dicembre, Sandokan, la serie evento internazionale prodotta da Lux Vide, si prepara allo sbarco in streaming su Disney+. Il giorno scelto per il debutto è sabato 17 gennaio 2026, primo giorno del weekend, nonchè Giornata Mondiale della Pizza. Cosa che rende la data assolutamente perfetta per il binge watching di tutti gli 8 episodi che compongono la prima stagione.

Da un'idea di Luca Bernabei, Sandokan, con Can Yaman è il nuovo adattamento della storica serie di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Tutte le piattaforme su cui vedere Sandokan in streaming

Sandokan: Can Yaman in un primo piano

Ha debuttato in chiaro su Rai 1 lo scorso 1° dicembre in prima visione assoluta, collezionando oltre 6 milioni di spettatori, e la stagione completa è disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay dal 16 dello stesso mese.

Esattamente un mese dopo, Sandokan si prepara ad arricchire il catalogo delle serie di Disney+, in Italia come in molti altri Paesi del mondo.

Un tale successo, quello della Tigre della Malesia interpretata da Can Yaman, da aver spinto anche Netflix ad acquistarne i diritti di distribuzione in streaming per il mercato statunitense e britannico, dove sarà disponibile dal 19 gennaio. Come ha ricordato lo stesso attore turco nel recente post con cui ha commentato la scoperta di essere diventato l'attore preferito della mamma di Bradley Cooper.

Per chi invece desideri rivedere anche il Sandokan storico, lo sceneggiato del 1976 diretto da Sergio Sollima e interpretato da Kabir Bedi, l'appuntamento è ancora una volta nel catalogo di RaiPlay.

Sandokan, una storia senza tempo d'amore e d'avventura

Sandokan: Can Yaman e Alanah Bloor durante una festa da ballo

Borneo, 1841. In un mondo dominato dal potere coloniale degli inglesi, Sandokan è un pirata che vive alla giornata. Solca il mar della Cina al fianco del leale Yanez de Gomera (Alessandro Preziosi) e della loro ciurma di pirati, un gruppo di avventurieri che vengono dai quattro angoli del mondo.

Durante un arrembaggio a un cargo del Sultano del Brunei, Sandokan libera un misterioso prigioniero Dayak, un popolo indigeno a lungo oppresso. L'uomo crede di riconoscere in Sandokan il guerriero di un'antica profezia che affrancherà il suo popolo dal giogo degli stranieri. Il pirata non dà peso alla cosa: lui è solo un avventuriero che ama la libertà, è così che ha vissuto la sua vita fino a oggi. Ma tutto sta per cambiare perché durante un'ardita incursione nel Consolato Britannico di Labuan, Sandokan incontra Marianna Guillonk (Alanah Bloor). Marianna è la giovane figlia del Console inglese. È nota come la Perla di Labuan per la sua bellezza ma anche per il suo carattere indomito che la spinge a rifiutare i ricchi pretendenti che ambiscono alla sua mano.

Sandokan risveglia in lei quello spirito di avventura che le rigide gabbie della società vittoriana hanno sempre represso. Quello tra il pirata e Marianna è l'incontro di due mondi che non potrebbero essere più diversi. Una storia impossibile, apparentemente. Ma non c'è niente di impossibile quando due cuori desiderano la stessa cosa: la libertà.

Sandokan: Ed Westwick in una foto

Tra i due però si inserisce Lord James Brooke (Ed Westwick), l'ombroso e affascinante "cacciatore di pirati". Brooke non è il solito ricco mercante, né un militare di carriera, ma un audace avventuriero che, a capo della sua fregata, la Royalist, semina il panico tra i pirati di tutto il sud est asiatico. Uomo ambizioso e brillante, Brooke cattura la ciurma di Sandokan e si mette sulle tracce del loro capitano. L'incontro con Marianna non fa che aggiungere una nuova ragione alla sua "caccia". E neppure lei, d'altronde, è indifferente al suo fascino.

Inizia così un'avventura che si snoda tra i mari del Borneo, la vivace città di Singapore e la lussureggiante giungla tropicale del Borneo. Proprio qui, nel cuore della foresta, Sandokan incontrerà il suo destino.

Alla resa dei conti ognuno dovrà operare una scelta. Marianna, divisa tra Brooke e Sandokan, dovrà affrontare i lati più oscuri del suo mondo e decidere cosa vuole veramente; Brooke dovrà misurare la sua sconfinata ambizione con i suoi lati più vulnerabili; Sandokan, da semplice pirata che viveva alla giornata, sarà chiamato a trasformarsi nella Tigre della Malesia.