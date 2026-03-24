Sandokan e il fascino di Can Yaman: ecco perché il blu-ray batte l'esperienza televisiva

Alla tv è stato un grande successo. La nuova serie Sandokan con la leggendaria Tigre della Malesia interpretata da Can Yaman e con il suo carico di avventura, romanticismo e battaglie epiche, ha conquistato il pubblico televisivo ma ora lo sta facendo anche in ambito homevideo. È raro infatti che una serie tv appena uscita su disco (sia su Blu-ray che DVD), balzi ai primissimi posti delle classifica di vendita homevideo, eppure il prodotto formato da Nicola Abbatangelo e Jan Michelini lo ha fatto.

Can Yaman al timone

Segno che la nuova trasposizione del mito creato da Emilio Salgari, grazie alla reinterpretazione di una delle figure più iconiche dell'immaginario popolare italiano e a una messa in scena spettacolare e un respiro internazionale, ha colpito davvero nel segno, tanto che in prossima lavorazione c'è già la seconda stagione. Ma perché Sandokan in homevideo, e in particolare nel blu-ray distribuito da Eagle Pictures che abbiamo potuto apprezzare, è ancora più convincente che in tv? Andiamolo a scoprire.

Tutti i motivi perché la serie è meglio in blu-ray che alla televisione

L'edizione blu-ray di Sandokan

Perché ora si può vedere il Sandokan interpretato da Can Yaman in maniera ancora più piacevole che alla televisione? I motivi sono tanti: quello più importante è sicuramente la qualità, perché l'alta definizione di un disco blu-ray è ben più performante di un HD televisivo. Inoltre la possibilità di vedere gli episodi della serie senza i loghi televisivi in sovrimpressione, è sempre un valore aggiunto, soprattutto quando si è di fronte a immagini così spettacolari come quelle proposte dalla serie che nel cast vanta anche Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Alanah Bloor e John Hannah.

Can Yaman sbarca sulla riva nella serie Sandokan

C'è poi il non trascurabile vantaggio di non essere interrotti dalla pubblicità durante la visione, e anche quello di non dover aspettare una settimana tra i vari episodi. Qui si inizia e il binge-watching è un rischio davvero concreto ma assolutamente piacevole. Inoltre l'audio multicanale è un opportunità ghiotta e in più, seppur pochi, ci sono anche degli extra che rivelano curiosità sulla serie. Insomma sia che l'abbiate già vista in tv, sia che la vogliate scoprire solo adesso, la visione di Sandokan è un plus per gli appassionati del personaggio e per i fan di Can Yaman.

Il video: tra giungla e costumi gran dettaglio e una festa di colori

Sandokan: Can Yaman e Alanah Bloor durante una festa da ballo

Come detto, un fattore importante è quello tecnico. Il video del blu-ray distribuito da Eagle propone in effetti immagini mozzafiato: le larghe panoramiche con il folgorante verde della vegetazione, l'intricato interno della giungla, le location terrestri o navali dove si svolgono le vicende, i volti dei protagonisti, tutto trasuda un dettaglio di primissimo livello. Mentre i variopinti costumi, le incredibili location e perfino la tigre del primo episodio, sfoderano un croma folgorante con colori accesi e brillanti e soprattutto rossi e verdi molto intensi.

Alessandro Preziosi è un convincente Yanez

Un altro pregio del video HD è la notevole profondità di campo, sempre chiaramente avvertibile in ogni circostanza, ma particolarmente suggestiva nelle scene chiave. Di ottima fattura anche le scene più scure o quelle di combattimento in ambienti con scarsa luminosità, nelle quali le immagini restano comunque fluide e ben definite, con particolari sempre in evidenza, anche nelle sequenze più concitate.

Audio avvolgente e immersivo. Negli extra due brevi backstage

Ed Westwick nei panni di Lord James Brooke

Altro fattore molto spettacolare l'audio, un DTS HD 5.1 di pregevole fattura capace di immergere lo spettatore nei rumori della giungla e soprattutto nei caotici momenti dei tanti combattimenti. Tutti i diffusori vengono coinvolti con un'ampia apertura laterale e un apporto dei surround sempre puntuale, preciso e incisivo, senza trascurare l'appoggio dei bassi. Di notevole impatto anche la musica, con la celebre sigla dei fratelli De Angelis rivisitata dai Calibro 35, che hanno composto anche la colonna sonora originale della serie. Come extra troviamo due brevi backstage, poco più di 5 minuti in tutto con immagini dal set e interventi di regista e cast. Quanto basta per apprendere che gran parte degli attori stranieri nemmeno sapevano chi era Sandokan prima di lavorare per la serie.