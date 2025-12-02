Sandokan da record: gli ascolti TV della prima puntata affondano gli avversari

La Rai ha investito molto su Sandokan ed è stata ampiamente ripagata: la prima puntata della serie con Can Yaman ha superato il 30% di share con la prima puntata: ecco tutti i dati della serata

Lo si ami o lo si odi, Sandokan, il nuovo Sandokan con Can Yaman, è già un successo di ascolti. E finalmente una boccata d'ossigeno per una RAI sempre più in difficoltà.

La prima puntata della serie è stata vista da oltre 5 milioni di spettatori medi, dato che, considerando quanto si è ridotta negli ultimi anni la platea televisiva, ha dello straordinario.

Gli ascolti TV di lunedì 1° dicembre

Sandokan: Can Yaman durante una battaglia

Sandokan su Rai 1 ha dominato incontrastato la prima serata televisiva di ieri, superando i 6 milioni di telespettatori - 6.233.000 - nella prima parte, con il 32,9% di share, e raggiungendo nella seconda il 35,3% con 5 milioni 211 mila spettatori. In media, la serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi ha interessato 5.755.000 spettatori pari al 33.9% di share.

Niente da fare per Canale 5: il Grande Fratello si è fermato a 1.852.000 spettatori con uno share del 14.3%. Bene anche Lo stato delle cose su Rai 3, che ha raggiunto quota 967.000 spettatori (e il 6,3& di share), superando così i film di Rai 2 - The Covenant fermo al 3,6% - e Italia 1 - Fast & Furious 9 al 6,3% -. Non va male neppure a Corrado Augias con La torre di Babele su La7 (724.000 spettatori e il 3.9%), mentre non sono più una sorpresa le ottime prestazioni del GialappaShow su TV8, 1.059.000 spettatori per il 4,65&.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna

Effetto Sandokan su Rai 1 lunedì 1° dicembre: Affari Tuoi non vince la sfida dell'access Prime Time contro La ruota della fortuna ma accorcia le distanza: Stefano De Martino arriva a 5.289.000 spettatori (24.5%) dalle 20:49 alle 21:41. Su Canale5, La Ruota della Fortuna raccoglie 5.674.000 spettatori pari al 26.4% di share dalle 20:44 alle 21:51.