Samaritan: Sylvester Stallone supereroe in pensione nei materiali del CinemaCon

Svelata la descrizione dei primi materiali video di Samaritan, film di supereroi con Sylvester Stallone, mostrati ai partecipanti del CinemaCon di Las Vegas.

Samaritan, basato sull'omonimo fumetto di Bragi F. Schut Jr. e Marc-Oliver Frisch, segue un anziano supereroe che si è nascosto negli ultimi 20 anni. Un giovane scopre la sua identità e tenta di convincerlo a tornare alle sue radici di supereroe per combattere una nuova minaccia. Il film è diretto da Julius Avery e vede protagonisti Sylvester Stallone, Javon 'Wanna' Walton, Pilou Asbæk e Martin Starr.

Stallone ha pubblicato numerose foto e video dal set su Instagram durante la produzione di Samaritan, con un'immagine ufficiale di Samaritan che è apparsa all'inizio di quest'anno. Al di là di quanto mostrato sui social media, nessun materiale originale era stato diffuso fino al CinemaCon. Le riprese di Samaritan sono terminate nel novembre del 2020, ma a causa dell'emergenza sanitaria l'uscita del film è stata posticipata al 26 agosto 2022.

Screen Rant ha pubblicato una descrizione accurata di quanto mostra al CinemaCon. Eccola di seguito:

"Stallone inizia a raccogliere la spazzatura (è un netturbino), ma prende qualcosa dal cassonetto perché gli piace raccogliere cose. Vediamo un montaggio della città e del mondo in netto peggioramento, con il personaggio di Stallone che vive la sua vita quotidiana ignorando tutto il male. Samaritan è un supereroe che 'è morto 30 anni fa', dice. Un bambino trova Stallone/Samaritan e i due discutono sul fatto che debba tornare in azione. Stallone viene poi investito da un'auto e il suo corpo appare stranamente contorto. Lui lo ricompone rapidamente spiegando di non essere più forte come una volta - in realtà è sovrumano. Vediamo diverse scene d'azione, insieme all'elmo da samaritano di Stallone che viene schiacciato. Il ragazzo gli chiede perché è scomparso, ma lui non dà una risposta esaustiva. Tra le varie sequenze action, Samaritan e il giovane amico finiscono in un magazzino. Dopo essersi liberato da un'auto, l'eroe combatte i nemici in un corpo a corpo e con una mazza, il tutto mentre una dozzina di villain gli sparano addosso, ma invano. Il suo corpo è invincibile ai proiettili. La scena termina con Stallone completamente circondato e il magazzino che esplode".

