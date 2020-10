Sylvester Stallone svela le prime immagini di Samaritan, mentre la produzione riprende

Sylvester Stallone ha celebrato il ritorno sul set del film di supereroi Samaritan offrendo un primo sguardo al film nelle suggestive foto diffuse via Instagram.

Nelle immagini mostrate in precedenza, il divo ha anticipato il ritorno sul set svelando una scena in cui si scontra con un gruppo di persone in un vicolo e mostrando una seduta di trucco in cui gli sono state applicate cicatrici e ferite sul volto. Nelle immagini più recenti, il personaggio di Stallone sfoggia la barba e un ghigno poco raccomandabile.

Samaritan, diretto da Julius Avery, si basa su un'idea originale e racconta la storia di un ragazzino che intraprende una missione per scoprire se un supereroe, scomparso venti anni prima dopo un tragico evento, è ancora vivo. La sceneggiatura è firmata da Bragi F. Schut, Sylvester Stallone è coinvolto anche come produttore tramite la sua Balboa Productions.