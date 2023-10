Samaritan 2: il sequel con Sylvester Stallone è in fase di sviluppo

Sylvester Stallone sarà il protagonista di Samaritan 2, sequel del film action prodotto per la piattaforma di streaming Prime Video.

Samaritan 2, sequel del film con star Sylvester Stallone, è in fase di sviluppo.

Secondo le fonti di The Hollywood Reporter, l'attore avrebbe stretto un accordo con la produzione prima dell'inizio dello sciopero del sindacato degli attori.

I primi dettagli del sequel

Il film Samaritan è stato realizzato da Amazon MGM Studios e Sylvester Stallone, oltre a essere protagonista, sarà coinvolto come produttore del sequel.

Bragi F. Schut riprenderà il ruolo di sceneggiatore, anche se per ora non è chiaro se Julius Avery tornerà alla regia.

Il primo capitolo della storia è stato il film più visto su Prime Video per tre settimane di seguito, diventando uno dei successi del 2022 sulla piattaforma di streaming.

La sinossi di Samaritan spiega: "Il tredicenne Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent'anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco."