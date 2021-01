Samaritan: Sylvester Stallone è un supereroe nella nuova foto del film

Sylvester Stallone torna in una nuova pellicola d'azione, Samaritan, in cui interpreta un supereroe che dopo anni torna in attività, come lo vediamo in questa nuova foto di una scena del film.

La star di Rocky e di Rambo e pronto a tornare in azione in Samaritan, dove interpreterà un personaggio mai esplorato nella sua carriera, ovvero un supereroe. Grazie a Total Film, ora possiamo vedere Sylvester Stallone per la prima volta in questa nuova veste, in una scena del film dove a quanto pare accorre per salvare un bambino.

Si sa ancora molto poco del film, ma il regista Julius Avery promette che vedremo Sylvester Stallone nel bel mezzo dell'azione, come è usuale in tutti i suoi film: "Questo sarà un grande evento, vediamo i nostri eroi prendere a calci un bel po' di fondoschiena. Vedremo Sly fare cose che non ha fatto da molto tempo e in modi davvero inventivi. Lui ha 73 anni! Sono stupito da quanto effettivamente riesce ancora a fare. Vi sto dicendo che la maggior parte dei ventenni non sarebbe in grado di fare quello che fa Sly in questo film."

Samaritan, diretto da Julius Avery, è basato su un'idea originale e racconta la storia di un ragazzino che intraprende una missione per scoprire se un supereroe, scomparso venti anni prima dopo un tragico evento, è ancora vivo. La sceneggiatura è firmata da Bragi F. Schut, Sylvester Stallone è coinvolto anche come produttore tramite la sua Balboa Productions.