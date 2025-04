Ryan Reynolds e Rob McElhenney si scontrano con Tom Brady nel trailer di Welcome to Wrexham 4

La docuserie Welcome to Wrexham sta per tornare con gli episodi della stagione 4 e online è stato condiviso il nuovo trailer.

Sugli schermi americani di FX la docuserie Welcome to Wrexham tornerà con gli episodi della stagione 4 dal 15 maggio e, online, è stato condiviso il trailer dei nuovi episodi.

Il progetto, distribuito in Italia su Disney+, segue Ryan Reynolds e Rob McElhenney mentre portano al successo la squadra di calcio gallese, andando in cerca di un'altra promozione.

Le prime anticipazioni sulla quarta stagione

Nel video promozionale pubblicato online si può vedere qualche anticipazione della rivalità con Tom Brady, la star del football americano che è un socio di minoranza della squadra del Birmingham City Football Club.

Tra le guest star delle puntate ci sarà inoltre Channing Tatum, attore che ha lavorato insieme a Ryan Reynolds riprendendo la parte di Gambit nel film Deadpool & Wolverine.

Ecco il trailer della quarta stagione di Welcome to Wrexham:

Nel team dei produttori, oltre a Reynolds e Rob McElhenney, ci sono anche Nick Frenkel, John Henion, Andrew Fried, Dane Lillegard, Jordan Wynn e Sarina Roma.

Cosa verrà mostrato nei prossimi episodi

La sinossi della quarta stagione ricorda che nel 2020 Rob e Ryan hanno unito le forze per acquistare la squadra di calcio gallese, attirando l'attenzione mondiale sul team che è riuscito a ottenere due promozioni consecutive, arrivando quindi nella League One per la prima volta in 20 anni. Mentre la loro ascesa continua, la posta in gioco diventa ancora più alta con un nuovo livello di intensità, competizione e costi, il tutto mentre il Club deve fare i conti con gli infortuni e i fan chiedono il coinvolgimento di nuovi campioni.