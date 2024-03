Welcome to Wrexham 3: la data di uscita della stagione è stata posticipata

FX ha deciso di posticipare la data di uscita della stagione 3 della docuserie Welcome to Wrexham, con protagonisti Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

La stagione 3 di Welcome to Wrexham arriverà sugli schermi di FX più tardi rispetto al previsto: la data di uscita è infatti slittata dal 18 aprile al 2 maggio.

Il network, come riporta il sito Deadline, non ha svelato il motivo per il cambiamento.

I nuovi episodi

Welcome to Wrexham, la docuserie che segue quanto accade a Ryan Reynolds e Rob McElhenney dopo aver acquistato la squadra di calcio nel Galles, ha recentemente conquistato un Emmy nella categoria Outstanding Unstructured Reality Program.

Cosa racconteranno i nuovi episodi

La star di Deadpool e il protagonista e creatore della serie Mythic Quest sono diventati grandi amici online e, a sorpresa, hanno realmente acquistato una squadra di calcio gallese nonostante non si fossero mai incontrati di persona.

La terza stagione di Welcome to Wrexham porterà gli spettatori all'interno degli spogliatoi e seguirà i giocatori mentre si svolgono alcune delle partite più importanti giocate dal Wrexham AFC.

Nelle puntate ci sarà spazio anche per la squadra femminile, reduce da una stagione priva di sconfitte che ha permesso di ottenere la promozione alla Welsh Adran Premiere League.

I produttori esecutivi di Welcome to Wrexham sono McElhenney, Reynolds, Josh Drisko, Bryan Rowland, Jeff Luini, Nicholas Frenkel, George Dewey e Andrew Fried, Alan Bloom, Dane Lillegard, Sarina Roma e Jordan Wynn della Boardwalk Pictures. La serie è prodotta da Boardwalk Pictures.