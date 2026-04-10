Welcome to Wrexham: la docuserie con Ryan Reynolds e Rob McElhenney ottiene il rinnovo per ben 3 stagioni!

Welcome to Wrexham, la docuserie targata FX disponibile in Italia su Disney+, ha ottenuto il rinnovo per ben 3 stagioni.

Il progetto, che segue l'impegno di Rob McElhenney e Ryan Reynolds nella gestione di una squadra di calcio gallese, ha conquistato il pubblico e la critica fin dai primi episodi.

La fiducia data alla docuserie

La quinta stagione di Welcome to Wrexham debutterà su FX e Hulu il 14 maggio, con l'arrivo di due episodi. In Italia le puntate sono distribuite in streaming da Disney+.

Nei prossimi episodi si seguirà la squadra mentre cerca di ottenere il passaggio alla Premiere League dopo aver ottenuto tre promozioni consecutive, impresa mai riuscita nella storia del campionato di calcio britannico.

Welcome to Wrexham: un momento della docuserie

Nick Grad, presidente di FX Entertainment, ha commentato il rinnovo della serie fino all'ottava stagione che dovrebbe debuttare nel 2029, dichiarando: "Quando abbiamo lanciato Welcome to Wrexham, non avremmo mai immaginato l'impatto che avrebbe avuto sul club e sulla città, il tutto mentre stavamo creando una delle docuserie di maggior successo e più amate della tv. Questo rinnovo per tre stagioni dimostra il valore della visione di Rob e Ryan e del legame duraturo che hanno costruito con i fan di tutto il mondo".

Le dichiarazioni delle due star del cinema

In un comunicato ufficiale, Rob e Ryan, che in questi mesi sta inoltre sostenendo la moglie Blake Lively nella sua battaglia legale contro Justin Baldoni, hanno aggiunto: "Un'ordine per la produzione di tre stagioni per una serie tv è qualcosa che non si sente quasi mai ed è solo possibile grazie al lavoro straordinario del nostro team, che ha vinto anche agli Emmy, e dell'ascesa inarrestabile del Wrexham AFC e di tutti coloro che lavorano così duramente per scrivere delle pagine nella storia dello sport".

Le due star hanno poi sottolineato: "Saremo per sempre grati ai nostri partner di FX, altrettanto coraggiosi e instancabili, per essere stati al nostro fianco in ogni fase del percorso. Siamo felicissimi di poter continuare a raccontare la storia di Wrexham per gli anni a venire".