Ryan Reynolds da record: è l'unico attore con 3 film nella Top 10 di tutti i tempi di Netflix

L'ultimo film Netflix di Ryan Reynolds, The Adam Project, entra ufficialmente tra i primi 10 film più visti, facendo raggiungere un record alla star.

Il successo del suo nuovo film, The Adam Project, ha permesso a Ryan Reynolds di battere un record, diventando l'unico attore ad avere tre film nella top 10 dei film in inglese più visti su Netflix.

The Adam Project: Ryan Reynolds, Zoe Saldana in una scena del film

Il film diretto da Shawn Levy, The Adam Project, si unisce a 6 Underground e Red Notice, sempre con protagonista Ryan Reynolds, che si colloca al primo posto nella lista dei film in lingua inglese più popolari nei loro primi 28 giorni.

In sole tre settimane, The Adam Project ha raggiunto un grandissimo successo di visualizzazioni, entrando nella top 10 e segnando un record anche per Ryan Reynolds, che ora ha ben 3 film posizionati nei primi posti della classifica.

Anche il regista del film, Shawn Levy, rivendica un nuovo record su Netflix: è l'unico produttore-regista con uno show nella lista TV inglese più popolare, ovvero Stranger Things, e un film nella lista delle pellicole più popolari. Ricordiamo che Shawn Levy ha un accordo televisivo esclusivo con Netflix.