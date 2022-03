Ryan Reynolds: un bambino lo mette in difficoltà con una domanda sui baci, ecco l'esilarante risposta

Ryan Reynolds è stato messo in difficoltà da una domanda di un giovanissimo fan su un bacio presente in The Adam Project, ecco il video della sua divertente risposta.

Ryan Reynolds, in queste settimane, è impegnato nella promozione di The Adam Project e le domande più complicate sembrano provenire proprio dai bambini. Dopo le due sorelle che gli hanno chiesto spiegazioni per la sua rivalità con Hugh Jackman, la star canadese ha ora dovuto affrontare un quesito molto complicato.

Durante un Q&A che si è svolto negli Stati Uniti, un bambino ha chiesto a Ryan Reynolds parlando di un momento presente in The Adam Project: "Nella scena in cui stai baciando la ragazza, quello era reale?". Il protagonista, mentre la sua collega Jennifer Garner non è riuscita a nascondere la propria reazione divertita, è andato un attimo in crisi e ha scherzato chiedendo se fosse in realtà una domanda della moglie Blake Lively ideata per metterlo in difficoltà.

La star ha quindi ammesso che è molto complicato rispondere dicendo: "Immagino fosse in un certo senso reale... Ma come rispondo a questa domanda? Verrà diffusa ovunque... Non era mia intenzione?".

Ryan ha poi proseguito raccontando: "La questione è che non so come rispondere a questa domanda nemmeno con i miei figli. Quando vedono queste cose mi dicono 'Papà, cosa stai facendo?!?'. Ed è esattamente la tattica che userei con loro, non rabbia ma disappunto... Ma ottima domanda, l'uscita è da quella parte".

In The Adam Project, Ryan Reynolds interpreta un uomo che viaggia indietro nel tempo per ottenere aiuto dal se stesso di 13 anni (Walker Scobell). Insieme, devono trovare il loro defunto padre, che ora ha la stessa età di Reynolds, e sistemare le cose per salvare il futuro.

Il film vedrà nel cast anche le star del Marvel Cinematic Universe Mark Ruffalo e Zoe Saldana insieme a Jennifer Garner e Catherine Keener.

Il film è stato diretto da Shawn Levy da una sceneggiatura scritta da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin.