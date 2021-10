Ryan Gosling potrebbe interpretare Ken nel film Barbie

Ryan Gosling sembra sia destinato a interpretare Ken nel film di Barbie con star Margot Robbie, progetto che verrà diretto da Greta Gerwig.

L'attore canadese sembra avesse inizialmente rifiutato il ruolo, ma il posticipo dell'inizio delle riprese gli ha ora permesso di avere del tempo libero che potrebbe permettergli di accettare la proposta di entrare nel mondo cinematografico ispirato ai giochi della Mattel.

Le riprese di Barbie dovrebbero avvenire nel 2022 e il coinvolgimento di Ryan Gosling nella parte di Ken permetterebbero alla produzione di iniziare i preparativi in vista dell'inizio del lavoro sul set.

La protagonista e produttrice Margot Robbie, parlando a Vogue del film, di cui non è stata svelata la trama, aveva spiegato: "Le persone generalmente sentono 'Barbie' e pensano 'So come sarà quel film' e poi vengono a sapere che Greta Gerwig sarà la sceneggiatrice e regista e pensano 'Oh, forse non lo so...'".

Margot Robbie è impegnata anche come produttrice tramite la sua LuckyChap Entertainment.Greta Gerwig firmerà la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach. La regista e attrice ritornerà sul set dopo l'adattamento di Piccole Donne, mentre Gosling recentemente ha concluso le riprese di The Gray Man, diretto dai fratelli Russo per Netflix.

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.