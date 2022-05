Chi sono le figlie di Mara Maionchi, Giulia e Camilla Salerno

Nel 1976 Mara Maionchi ha sposato Alberto Salerno, noto paroliere e produttore discografico, e dal loro matrimonio sono nate due figlie: Giulia (1977) e Camilla (1981). La giudice di X Factor è diventata nonna per la prima volta nel 2011 con la nascita di Nicolò, che è stato seguito da Mirtilla nel 2015 e da Margherita nel 2018.

Giulia Salerno è molto riservata e, a differenza del resto della sua famiglia, ama vivere la sua vita lontana dai riflettori. Come accennato in precedenza, Giulia ha reso i suoi genitori nonni per due volte: la prima del 2011 con la nascita di Niccolò e la seconda nel 2018 con la nascita di Margherita.

Camilla Salerno, invece, dopo essersi laureata in relazioni pubbliche presso l'Università IULM, a Milano, ha iniziato a lavorare nel mondo della pubblicità. Dopo alcuni anni ha deciso di dare una svolta alla sua vita divenendo una delle dipendenti dell'etichetta discografica dei genitori, la Non ho l'età, per poi fondare, assieme alla sorella Giulia, la Cimice Records.

La longeva storia d'amore tra Alberto Salerno e Mara Maionchi è stata segnata anche da un tradimento, a proposito del quale la giudice di X Factor ha dichiarato: "Se un uomo ti tradisce, può farlo per molti motivi spesso futili, bassissimi, ed è un errore pensare che lo faccia contro di te. Il fulcro è lui, è lui che vaga, lui che si è acceso per un cortocircuito, per un piccolo miraggio che lo ha fatto sentire un cowboy."