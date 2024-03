Emma Stone piange e mostra l'abito strappato mentre accetta l'Oscar come miglior attrice: 'Non guardate!'

Emma Stone si è commossa ringraziando il regista di Povere creature! Yorgos Lanthimos e il team creativo, ma l'attenzione si è concentrata sul suo vestito strappato per colpa di I'm Just Ken.

A grandi vittorie corrispondo grandi responsabilità e la povera Emma Stone non ha potuto fare a meno di mostrare l'abito strappato mentre ritirava il suo secondo Oscar come miglior attrice protagonista per Povere creature! di Yorgos Lanthimos.

Solo poche ore prima l'attrice si era mostrata sul red carpet fuori dal Dolby Theatre di Los Angeles, in California, con indosso un elegante abito senza spalline verde chiaro di Louis Vuitton, abbinato a una collana di diamanti gialli da 30 carati.

Tuttavia, mentre accettava tra le lacrime l'Oscar per il ruolo di Bella Baxter, la Stone ha rivelato che la cerniera del suo vestito si era rotta, lasciando il corpetto in stile corsetto aperto sulla schiena.

"Il mio vestito è rotto", ha confessato Emma Stone, rivolgendosi al pubblico e voltandosi di spalle per mostrare l'incidente di percorso. "Penso che sia successo durante 'I'm Just Ken'. Sono abbastanza sicura."

Povere creature!, Emma Stone: "Le scene di sesso? Completamente necessarie, ma fateci una risata su"

Una performance scatenata

Oscar 2024: Emma Stone si commuove durante il discorso di ringraziamento

Il riferimento è alla scatenata performance live del brano di Barbie candidato come miglior canzone eseguita dall'amico e collega Ryan Gosling, co-protagonista di La La Land, che sette anni fa aveva fruttato a Emma Stone il suo primo Oscar. A un certo punto, durante la sua esibizione, Gosling aveva puntato il microfono verso Emma Stone, che ha cantato alcuni versi del brano di Barbie agitandosi un po' troppo fino a strappare il vestito.

Dopo aver concluso il suo discorso di ringraziamento, la Stone ha esortato il pubblico a non prestare attenzione al suo abito.

"Non guardare il retro del mio vestito, grazie", ha detto mentre scendeva dal palco tenendo la mano sul retro del vestito.

Naturalmente non sono mancati i ringraziamenti di rito al regista Lanthimos, che ha fatto ormai di Emma Stone la sua musa, e ai suoi affetti: "L'altra notte, ero nel panico. Come potete vedere, succede spesso, e Yorgos [Lanthimos] mi ha detto, 'Per favore, tirati fuori da questa situazione'. E aveva ragione, perché non si tratta di me. Si tratta di una squadra che si è unita per creare qualcosa di più grande della somma delle sue parti. Grazie Yorgos per avermi fatto il dono di una vita con Bella Baxter.".

Scoprite tutti i vincitori degli Oscar 2024.