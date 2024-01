Barbie, Eva Mendes difende Ryan Gosling dall'odio degli hater: 'Orgogliosa del mio uomo'

Attaccato dagli hater per Barbie, Ryan Gosling ha ricevuto il sostegno della collega e moglie Eva Mendes.

Eva Mendes ha pubblicato un posto sul suo account Instagram per difendere il marito Ryan Gosling e la sua performance in Barbie di Greta Gerwig. L'attrice ha espresso la propria gioia per la candidatura all'Oscar ricevuta da Gosling e ha ricordato gli attacchi subiti quando diventò pubblico il suo ingaggio nel film.

"Sono così orgogliosa del mio uomo. Ha ricevuto tanto odio quando ha avuto questo ruolo. Tante persone cercavano di metterlo in imbarazzo per averlo fatto" ha ricordato Mendes.

Ryan Gosling ha interpretato la versione principale di Ken nel film con protagonista Margot Robbie nel ruolo di Barbie Stereotipo. Grazie alla performance in Barbie, Gosling ha ottenuto la sua terza nomination dopo quelle ricevute per Half Nelson nel 2007 e La La Land nel 2017.

La difesa di Eva Mendes

"Nonostante tutte le derisioni con l'hashtag #nonilmioken e gli articoli scritti su di lui, ha creato questo personaggio completamente originale, divertente, commovente e ora iconico, portandolo agli Oscar" ha concluso l'attrice.

Barbie di Greta Gerwig ha ricevuto otto nomination agli Oscar e Ryan Gosling ha espresso la propria delusione per le mancate candidature di Gerwig alla regia e di Robbie alla miglior attrice. Entrambe hanno ricevuto una nomination: Greta Gerwig per la miglior sceneggiatura originale e Margot Robbie al miglior film, in quanto produttrice del lungometraggio.