Ryan Gosling ha cantato veramente in Barbie?

Il personaggio di Ryan Gosling, Ken, nel film di successo Barbie diretto da Greta Gerwig, canta una delle canzoni più memorabili della colonna sonora, ma sarà davvero la sua voce?

Il brano in cui Ken è solista s'intitola I'm Just Ken, ed è stato scritto da Mark Ronson e Andrew Wyatt, autori anche della canzone premio Oscar Sallow intonata da Bradley Cooper e Lady Gaga nel film A Star Is Born del 2018. Ad oggi I'm Just Ken ha accumulato più di 70 milioni di ascolti su Spotify e rimane uno dei pezzi più popolari della colonna sonora di Barbie, nominata ai Grammy. Inoltre il brano è valso a Gosling una nomination ai Grammy nella categoria Best Song Written for Visual Media.

Quindi si, è proprio Gosling a cantare "I'm Just Ken" nel film di Barbie. Secondo quanto riportato da Vanity Fair sarebbe stato l'attore stesso a proporre di esibirsi nel brano che parla della difficoltà di Ken di essere un personaggio secondario rispetto a Barbie e conseguentemente in cerca di un nuovo scopo.

La La Land: Emma Stone e Ryan Gosling insieme nella prima immagine del film

Ryan Gosling, cantare che passione!

L'attore vanta una lunga carriera da canterino in alcuni dei suoi precedenti film. In La La Land, ad esempio, canta i brani City of Stars e A Lovely Night, insieme alla co-star Emma Stone. Gosling ha anche cantato la sua versione di L-O-V-E di Nat King Cole nel film del 2007 Lars e una ragazza tutta sua. Nel 2010 in Blue Valentine si accompagna con l'ukulele mentre intona You Always Hurt the One You Love dei Mills Brothers a fianco alla co-star Michelle Williams.

Il talento musicale di Gosling risale si suoi primi esordi come membro del cast del Mickey Mouse Club dal 1993 al 1994, in cui si esibiva a fianco di adolescenti Justin Timberlake, Britney Spears e Christina Aguilera. Gosling si è anche preso una breve pausa dalla recitazione nel 2009 per pubblicare un album intitolato Dead Man's Bones, non stupisce quindi che sia stato così disposto ad esibirsi in Barbie. Prossimamente Ryan Gosling reciterà al fianco di Emily Blunt nella nuova action comedy di David Leitch, The Fall Guy.