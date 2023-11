Ryan Gosling, grazie a Barbie, premiato con il Kirk Douglas Award e nominato ai Grammy

Ryan Gosling ha ricevuto oggi una nomination ai Grammy grazie a I'm Just Ken, brano interpretato per Barbie, e sarà premiato con il riconoscimento in onore di Kirk Douglas al Santa Barbara Film Festival.

Ryan Gosling ha avuto due nuovi importanti riconoscimenti per la sua interpretazione di Ken nel film Barbie. L'attore canadese ha infatti ricevuto una nomination ai Grammy grazie al brano I'm Just Ken e, poche ore dopo, è stato svelato che riceverà il premio Kirk Douglas Award For Excellence In Film durante il Santa Barbara International Film Festival.

Un importante premio per la star canadese

Nuovi riconoscimenti per Ryan Gosling

La consegna del riconoscimento, assegnato per la sedicesima volta, avverrà sabato 13 gennaio 2024 durante il festival americano. Il direttore Roger Durling ha spiegato: "Ryan Gosling è stato da tempo una forza drammatica e comica di fronte alla telecamera. Questo anno, grazie alla sua performance universalmente acclamata e trionfante di Ken in Barbie - un film che ha realmente ottenuto l'attenzione dei critici e degli spettatori intorno al mondo - è diventato una vera potenza cinematografica".

Negli anni precedenti il Kirk Douglas Award è stato assegnato ad attori e registi e la lista dei premiati comprende Michelle Yeoh, Martin Scorsese, Hugh Jackman, Dame Judi Dench, Warren Beatty, Jane Fonda, Jessica Lange, Forest Whitaker, Robert De Niro, Michael Douglas, Harrison Ford, Quentin Tarantino, Ed Harris, e John Travolta.

Barbie: come potrebbe espandersi l'universo della Mattel sulla bambola

Le nomination ai Grammy

La colonna sonora di Barbie ha inoltre ricevuto oggi 11 nomination ai Grammy, tra cui quelle ad Album e Canzone dell'anno, grazie a What Was I Made for? interpretata da Billie Eilish e Dance the Night di Dua Lipa. I due brani si scontreranno anche nella categoria Miglior Canzone Scritta per un Visual Media, lottando contro I'm Just Ken interpretato da Ryan Gosling e Barbie World di Nicki Minaj & Ice Spice feat. Aqua.

Tra le candidature anche quelle come Miglior Colonna sonora strumentale, Miglior Compilation, Miglior Canzone Rap (Barbie world) e Miglior brano pop (What Was I Made For?).