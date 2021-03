Ryan Gosling nelle prime foto dal set di The Gray Man, film diretto dai fratelli Russo

L'attore Ryan Gosling è stato fotografato sul set del nuovo film The Gray Man, progetto diretto dai fratelli Russo.

Ryan Gosling ha iniziato le riprese di The Gray Man, il film diretto dai fratelli Russo, e le prime foto dal set lo mostrano mentre si prepara per le riprese.

L'attore canadese è infatti ritratto mentre parla con alcuni membri della troupe e dopo aver indossato gli eleganti abiti di scena, prestando inoltre attenzione ai protocolli necessari ad assicurare la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte.

Joe e Anthony Russo, alcuni giorni fa, avevano annunciato ufficialmente l'inizio del lavoro sul set condividendo una foto che ritraeva il ciak usato per il film prodotto per Netflix, uno dei più costosi realizzati per la piattaforma di streaming con un budget a disposizione di ben 200 milioni di dollari.

Il film The Gray Man avrà come protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans. Tra gli interpreti ci saranno anche Rege-Jean Page, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Julia Butters e Dhanush.

Il progetto si basa sul romanzo di Mark Greaney pubblicato nel 2019 e ha al centro il personaggio di Court Gentry, un assassino freelance ed ex agente della CIA. Il thriller lo mostrerà mentre Lloyd Hansen (Evans), un suo ex collega, gli dà la caccia.

Joe e Anthony Russo saranno i registi del film e la sceneggiatura è firmata da Joe Russo in collaborazione con Christopher Markus e Stephen McFeely.

Il progetto, ideato come primo capitolo di un potenziale franchise, è destinato a Netflix.