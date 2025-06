Ryan Gosling confessa che il suo film preferito "segreto" è una commedia sconosciuta, disponibile su Netflix

Durante una chiacchierata sul canale YouTube Still Watching Netflix, Ryan Gosling ha rivelato che il suo film del cuore è una commedia demenziale con Will Ferrell e John C. Reilly. Un cult sconosciuto a molti, ma che ha influenzato la cultura pop ed è ispirato eventi reali. Per Gosling, "è sempre il momento giusto" per guardarlo.

Gosling confessa il suo "segreto cinematografico"

Dietro il volto serioso e il talento drammatico di Ryan Gosling, si nasconde un cuore che batte per l'assurdo. Durante un'intervista promozionale per The Gray Man sul canale YouTube Still Watching Netflix, l'attore ha svelato una lista di film preferiti che include il cult muscolare "Bloodsport", il controverso "Ghost Rider" - con protagonista la sua compagna Eva Mendes - e soprattutto Fratellastri a 40 anni, definito da Gosling il suo "film preferito segreto". "Sento che si dice che il mio film preferito è "Fronte del porto", ma in realtà è "Fratellastri a 40 anni"", ha scherzato. "Potrei sempre guardare Will Ferrell. E John C. Puoi trovarti in un periodo pessimo della tua vita, o in uno splendido: è sempre il momento giusto".

La locandina di Fratellastri a 40 anni

Il film, uscito nel 2008 e diretto da Adam McKay, mette in scena l'assurda convivenza di due eterni bambinoni - Brennan e Dale - costretti a diventare fratellastri quando i rispettivi genitori si sposano. Tra risse domestiche, affari improbabili (vedi la hit Boats N' Hoes) e drammi familiari al limite del paradossale, la coppia Ferrell-Reilly si muove in perfetta sintonia comica. Gosling non è il solo a esserne stregato: la performance di Ferrell e Reilly è stata definita una delle più riuscite del genere, e ha ispirato persino proposte di sequel. Ferrell, nel 2018, ha raccontato di aver immaginato un seguito ambientato in una casa di riposo, con Dale e Brennan intenzionati a "andare in pensione" insieme ai loro genitori.

Fratellastri a 40 anni, all'epoca della sua uscita, divise la critica (Roger Ebert lo definì addirittura "inquietante") Da allora, è diventato un punto fermo della cultura pop. Alcune scene iconiche sono sfociate nella realtà: nel 2014, in Texas, è nato persino un comitato politico chiamato "Boats'n'Hoes PAC", ispirato alla famosa canzone del film. E il finale ambientato al "Catalina Wine Mixer", evento fittizio, è oggi un vero happening annuale sulla vera isola di Catalina.

Il fascino del film ha raggiunto anche spettatori insospettabili. Il regista Justin Kurzel (Macbeth, Assassin's Creed) l'ha indicato tra i suoi titoli del cuore, mentre Marion Cotillard ha ammesso in un'intervista a GQ che il finale le fa puntualmente venire le lacrime. Insomma, sotto la scorza da commedia sboccata e sopra le righe si nasconde un'empatia universale, capace di attraversare stati d'animo e generi. Ryan Gosling lo sa bene.