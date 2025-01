John C. Reilly show a casa di Will Ferrell, il figlio Magnus: "Fu qualcosa di straordinario"

John C. Reilly è il migliore amico di Will Ferrell e il figlio primogenito di quest'ultimo, Magnus Ferrell, ha svelato in un'intervista al Lightweights Podcast ciò che accadde una sera durante una cena tra amici.

Secondo Ferrell jr., John C. Reilly trasformò all'improvviso una normale serata in compagnia in una dolce serenata. Il figlio di Will Ferrell ritiene che John C. Reilly sia la persona più stravagante che sia mai stata a cena a casa loro.

John C. Reilly cantante d'opera

"Stavamo facendo questa cena natalizia con amici e parenti stretti" spiega Magnus Ferrell "C'era John C. Reilly. Tutto era abbastanza normale. E poi, ad un certo punto, ha iniziato a cantare l'opera".

La star del musical cinematografico Chicago, candidata al premio Oscar, eseguì sul momento un'intera aria:"Fu qualcosa di straordinario. Era bizzarro! Ma poi ti rendi conto che è anche parecchio divertente".

La famiglia di Will Ferrell e il film preferito con John C. Reilly

La star di Elf Will Ferrell ha avuto tre figli dall'unione con Viveca Paulin, sua moglie dal 2000, mentre Reilly ha due figli avuti con la moglie Alison Dickey.

Will Ferrell e John C. Reilly hanno recitato insieme in diverse commedie di successo come Fratellastri a 40 anni, il film preferito di Magnus Ferrell tra quelli girati dal padre:"Ci sono ancora alcuni film che non ho visto, semplicemente perché non gli ho ancora visti. Non ho visto Blades of Glory, che è quasi un crimine. Fratellastri a 40 anni lo trovo semplicemente esilarante".