Avengers: Doomsday, Ryan Gosling nel mirino dei Marvel Studios per il ruolo di Ghost Rider

Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia che ha acceso l'interesse dei fan del Marvel Cinematic Universe: i Marvel Studios, insieme ai fratelli Russo, starebbero lavorando per introdurre Ghost Rider nel prossimo capitolo corale Avengers: Doomsday.

Anche se il film promette di esplorare a fondo il multiverso, l'intenzione sembrerebbe quella di inserire una versione del personaggio appartenente all'universo principale della saga, la cosiddetta Terra-616. Un approccio simile a quanto accaduto con l'introduzione dello Spider-Man di Tom Holland in Captain America: Civil War.

Ma chi interpreterà lo Spirito della Vendetta, ruolo che in passato fu di Nicolas Cage nei due film del 2007 e 2011?

Il prossimo Ghost Rider del MCU?

Secondo l'affidabile insider @MyTimeToShineH, i Marvel Studios avrebbero messo gli occhi su Ryan Gosling per il ruolo di Johnny Blaze. L'attore, reduce dal successo di Barbie, La La Land e The Fall Guy, sembrerebbe essere in cima alla lista dei desideri di Kevin Feige per portare sullo schermo il celebre antieroe infuocato.

The Fall Guy: Ryan Gosling in un'immagine

Anche se nulla è ancora confermato, Gosling in passato ha lasciato intendere che non escluderebbe una parte in un cinecomic, e anzi avrebbe espresso un certo interesse proprio per Ghost Rider. Interpellato sul tema, Kevin Feige aveva risposto entusiasta: "Se Ryan volesse fare Ghost Rider... sarebbe fantastico. È un attore straordinario, mi piacerebbe davvero trovargli un posto nel MCU".

Durante la promozione di The Fall Guy, lo stesso Gosling ha raccontato come quel commento di Feige sia arrivato per lui come un piccolo "momento magico", spiegando: "Avevo appena detto a Josh Horowitz che mi sarebbe piaciuto interpretare Ghost Rider. Poi lui ha incontrato Feige, gli ha fatto un'intervista a sorpresa, e quando ha detto 'Mi piacerebbe' è stato magico".

Alla domanda se ci sia già qualcosa in movimento, l'attore ha risposto con cautela: "Non lo so".

Emily Blunt, presente con lui durante quell'intervista, ha commentato che non si sarebbe mai aspettata di vederlo in un film di supereroi. La sua risposta? "Mi piacerebbe, sarebbe fantastico. Vieni anche tu a fare Ghost Rider".

In passato Gosling ha ammesso di aver rifiutato diversi ruoli da cinecomic, senza però rivelare quali. "Non era la cosa giusta per me in quel momento", ha dichiarato. "Ma sarei interessato, se fosse il personaggio giusto".

Il fiammeggiante protagonista di Ghost Rider

Ironia della sorte, sua moglie Eva Mendes ha recitato accanto a Nicolas Cage nel film Ghost Rider del 2007, un curioso collegamento che i fan più attenti non hanno mancato di notare.

Il personaggio di Ghost Rider ha avuto diverse incarnazioni nel corso degli anni, ma Johnny Blaze resta la più iconica. Apparso per la prima volta nel 1972, è un motociclista acrobatico che stringe un patto con il diavolo, trasformandosi in un giustiziere dal teschio infuocato ogni volta che si trova al cospetto del male. Armato di una catena mistica e in sella a una motocicletta fiammeggiante, Blaze incarna il lato più oscuro e soprannaturale dell'universo Marvel. Tra i suoi successori ricordiamo anche Danny Ketch e Robbie Reyes.

Se davvero Ryan Gosling indosserà la giacca di pelle e prenderà il posto di Johnny Blaze, lo scopriremo nei prossimi mesi. Ma l'idea, già ora, fa sognare molti fan.