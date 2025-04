I peccatori, Ryan Coogler scrive una lettera al pubblico: "Il mio cuore trabocca di gratitudine"

Ryan Coogler ha ringraziato gli spettatori per aver accolto molto bene il suo ultimo film, I peccatori, pubblicando una lettera carica di emozione, battuta a macchina e caricata sull'account Instagram del film

Nel messaggio, Coogler ha ringraziato di cuore il pubblico che si è recato nelle sale cinematografiche e che si è appassionato al suo ultimo progetto per il grande schermo.

Il messaggio di Ryan Coogler al pubblico di I peccatori

"Gratitudine eterna. Il mio cuore trabocca. Voglio ringraziare ciascuno di voi che ha comprato un biglietto per vedere I peccatori" ha scritto il regista di Black Panther.

"Chi ha deciso di mettersi in macchina per vederlo in diversi formati. Chi ha comprato popcorn e bibita, prenotato una babysitter, fatto carpooling, è rimasto nella hall dopo la proiezione per parlare e magari ha fatto amicizia. Chi ha cambiato il turno di lavoro. Chi ha visto il film in gruppo" ha proseguito Coogler "Voglio ringraziare anche chi l'ha visto più di una volta, chi l'ha consigliato ad altri, di persona, sui social o nelle chat".

Il successo di I peccatori è il successo di una storia personale

"Ho avuto il dono e l'opportunità di realizzare un film ispirato alla mia famiglia e alle mie origini, ma è sempre stato un film che volevamo fare per il pubblico, nelle sale. Abbiamo sempre pensato a voi, spettatori, e sentito una profonda responsabilità: intrattenervi ed emozionarvi nel modo unico che solo il cinema può fare". Il regista ha citato anche coloro che l'hanno da sempre ispirato: Spike Lee, John Singleton, Steve McQueen, Ava DuVernay, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Joel ed Ethan Coen, Jordan Peele, John Carpenter, Stephen King e Wes Craven.

Michael B. Jordan in una scena de I peccatori

"Credo nel cinema. Credo nell'esperienza teatrale. Credo che sia un pilastro necessario della società. È per questo che io e tanti miei colleghi abbiamo dedicato le nostre vite a questa arte. Non possiamo fare ciò che facciamo se voi non venite a vederci. Il pubblico globale nelle sale mi ha permesso di sognare, trovare una carriera e costruire una vita più sostenibile per me e la mia famiglia. E l'unico modo che conosco per ringraziarvi è continuare a attingere alla mia esperienza umana e ai miei legami personali per raccontare nuove storie in linguaggio cinematografico".

Infine, il regista di Black Panther ha concluso:"Ogni volta che andate al cinema, ci permettete di tornare e farlo ancora. E insieme, forse, possiamo ampliare la definizione di cosa sia un blockbuster, un film horror, o il pubblico di una sala IMAX. Ci vediamo al cinema, con il secchiello di popcorn in mano!"