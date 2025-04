X-Files, Ryan Coogler sul reboot della serie: "Non vedo l'ora di iniziare a lavorarci"

La verità è ancora là fuori e, con un po' di fortuna, l'agente Dana Scully potrebbe tornare sul caso. Ryan Coogler ha recentemente fornito un aggiornamento sul suo prossimo reboot di The X Files, che ha rivelato essere il prossimo progetto ala quale vorrebbe lavorare, sottolineando anche che ha parlato recentemente con Gillian Anderson, protagonista dell'iconica serie.

"È incredibile. Incrociamo le dita", ha detto Coogler a Last Podcast on the Left. "Sono stato entusiasta di questo per molto tempo, e sono entusiasta di tornare a farlo. Alcuni di questi episodi, se faremo bene il nostro lavoro, saranno davvero terrificanti". Il regista ha poi aggiunto: "Cercheremo di fare qualcosa di veramente grandioso, fratello, e di essere davvero qualcosa di incredibile per i veri fan di X Files, e magari di trovarne di nuovi".

X-Files, ecco cosa aspettarci dal reboot di Ryan Coogler

Gillian Anderson nei panni dell'agente Dana Scully di X-Files

In seguito alla notizia della rivisitazione di Ryan Coogler anche Gillian Anderson si espressa sul reboot. L'attrice ha dichiarato di "non riuscire a pensare a un modo migliore per realizzarlo, definendo lo stesso Coogler un genio.

"Se sarò coinvolta o meno è tutta un'altra cosa", ha aggiunto. "Non sto dicendo di no. Penso che sia davvero in gamba e che se lo facesse, probabilmente lo farebbe incredibilmente bene. E forse farò un salto per un consigliare un po' di cose".

Andato in onda per nove stagioni dal 1993 al 2002, X-Files ha visto la Anderson e David Duchovny nei panni degli agenti speciali dell'FBI Dana Scully e Fox Mulder, incaricati di indagare su casi di paranormale. Oltre agli adattamenti cinematografici, The X Files (1998) e The X Files: Voglio Crederci (2008), lo show è stato riportato in auge per due stagioni dal 2016 al 2018.

L'anno scorso, il creatore della serie originale, Chris Carter, ha rivelato che Coogler rimetterà in scena X-Files con un cast eterogeneo nell'ambito dell'accordo di esclusiva quinquennale che il regista di Black Panther ha stipulato con Disney Television attraverso il suo marchio Proximity Media.

"Quindi, avrà il suo bel da fare perché abbiamo coperto così tanto territorio", ha detto Carter al podcast On the Coast, riconoscendo che un aggiornamento moderno in cui i personaggi indagano sul paranormale sarebbe diverso perché oggi siamo immersi nelle cospirazioni.