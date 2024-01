Michael B. Jordan, il nuovo thriller con Ryan Coogler conteso da Sony, Warner e Universal

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Michael B. Jordan e Ryan Coogler avevano annunciato un nuovo film insieme, ma ora secondo quanto riportato da Deadline, la pellicola sarebbe contesa da tre diversi studi cinematografici, i maggiori, ovvero Sony, Warner e Universal.

Nel frattempo, sono emersi anche altri dettagli sul film, attualmente senza un titolo ufficiale e che dovrebbe essere un thriller.

La sceneggiatura di Coogler farebbe intendere che il film sarà in costume (un film storico, d'epoca, per intenderci) e che rappresenterà un vero e proprio veicolo per Jordan, che già ha lavorato con il regista in Prossima fermata: Fruitvale Station e nelle saghe di Creed - Nato per combattere e Black Panther. Le cifre che sono state lanciate per i diritti mondiali sono grandi ma non esagerate, dato il curriculum commerciale di entrambi. Il budget del film si aggirerebbe intorno ai 90 milioni di dollari.

È raro vedere citati gli studios tradizionali e non gli streamer in questo genere di contese. Questo perché i registi stanno sempre più spingendo per un'uscita nelle sale, cosa che non otterrebbero con uno streamer come Netflix, che è sempre in gioco e spesso offre le somme più alte per attirare i migliori registi.

Altri, come Apple e Amazon, hanno intrapreso la strada della distribuzione nelle sale, ma pare non intereranno nelle trattative. Alcuni sostengono che la Warner Bros sia in vantaggio, ma tutti e tre gli studios sono ancora in aperta contesa.