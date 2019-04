Rutger Hauer in piazza a Lucca per l'omaggio a Blade Runner e la salvaguardia del pianeta

Rutger Hauer è apparso nella piazza di Lucca per partecipare all'omaggio a Blade Runner e ne ha approfittato per lanciare un importante messaggio ecologista.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019 si è concluso con la partecipazione di Rutger Hauer all'evento finale, Effetto Cinema Notte, ispirato quest'anno al cult Blade Runner.

Effetto Cinema Notte ha trasformato il centro di Lucca in un gigantesco set cinematografico, ma il pubblico si è concentrato soprattutto in Piazza San Michele per assistere all'evento principale, Tears in rain, ispirato alle atmosfere di Blade Runner, ambientato a Los Angeles proprio nel 2019.

In un'atmosfera futuristica popolata da figuranti in costume che si aggiravano sulle note di Vangelis, Rutger Hauer, ospite del festival, ha presenziato alla manifestazione per salutare e ringraziare il pubblico italiano inviando un messaggio che gli sta particolarmente. L'attore olandese, attivista impegnato su vari fronti e sostenitore di Sea Shepherd, ha introdotto un breve video in cui lancia un importante messaggio ecologista.