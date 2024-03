Blade Runner: versione The Final Cut (4K+Blu-Ray) in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024, è possibile recuperare Blade Runner in versione The Final Cut (4K Ultra-HD+Blu-Ray), in sconto.

Se dovessimo trovare o anche solamente indicare un lungometraggio fondamentale nella storia della fantascienza cinematografica, non esiteremmo a indicare e consigliare Blade Runner. Stiamo parlando di un film che ha cambiato per sempre il modo d'intendere la scrittura per immagini in questo senso, presentando un racconto ancora oggi considerato uno dei capolavori inarrivabili mai usciti sul grande schermo, nonché un'esperienza formale, simbologia e narrativa cult, inarrivabile e immortale.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare Blade Runner nella sua versione The Final Cut (4K Ultra-HD+Blu-Ray), in offerta in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 12,74€, con uno sconto del 15% sul prezzo più basso recente. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Blade Runner: un film che ha fatto scuola

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", Blade Runner The Final Cut (4K Ultra-HD+Blu-Ray) viene così introdotto: "il perfezionamento di una visione futuristica in 4K ULTRA HD, l'edizione FINAL CUT del capolavoro fonte di ispirazione per molti registi. I contenuti speciali comprendono l'Introduzione del regista Ridley Scott e il Commento di 3 realizzatori del film".

