Blade Runner: il 'lieto fine' originale contiene immagini di un capolavoro horror, ecco perché

Ridley Scott ha rivelato il motivo per cui il finale originale di Blade Runner contiene materiali video di un celebre capolavoro dell'horror, nientemeno che Shining. Blade Runner contiene notoriamente finali multipli, frutto delle varie versioni del film.

Ford in una scena del film BLADE RUNNER

Mentre il director's cut e il final cut hanno una conclusione più ambigua, il montaggio cinematografico contiene un happy ending più tradizionale creato ironicamente usando materiale video proveniente da Shining di Stanley Kubrick.

La verità di Ridley Scott

In una nuova intervista con Deadline, Ridley Scott ha spiegato il motivo del cambiamento del finale della versione cinematografica rispetto alla sua visione originale e perché ha utilizzato filmati di Shining. Il finale della versione cinematografica mostra Rick Deckard (Harrison Ford) e Rachael (Sean Young) che guidano verso le montagne, il che è molto diverso dal finale in cui Deckard raccoglie l'unicorno origami prima di partire con Rachael. Ecco la spiegazione di Scott:

Daryl Hannah in una sequenza di BLADE RUNNER

"Avevo appena finito Blade Runner. E il film è essenzialmente un noir. Lui esce, sul pavimento c'è questo unicorno origami. Lo prende e annuisce. Questa è una conferma che potrebbe essere un replicante. Entra nell'ascensore e boom, il film è finito. Questo finale lo hanno odiato e mi hanno detto 'Non puoi farlo. Dobbiamo rivederlo in anteprima con un lieto fine'. Ho chiesto, 'Perché un lieto fine'? Hanno detto, 'Guidano in montagna o qualcosa del genere'. Ma di che state parlando? Perché vivresti in una città se ci fosse una catena montuosa proprio dietro l'angolo? Vai a vivere tra le fottute montagne. Volevano il lieto fine. Ho chiamato Stanley e gli ho detto: Ehi, so che hai fatto Shining l'anno scorso e so che odi volare. Devi avere sei settimane di riprese dall'elicottero su quelle montagne. Puoi lasciarmi qualcosa un prestito? Così il giorno dopo mi arrivano 70 ore di riprese e quelle riprese sono state inserite nel film. Quello era Stanley, quello era il suo materiale".