Russell Crowe si è ubriacato e ha comprato una testa di dinosauro da Leonardo DiCaprio

Russell Crowe ha svelato che una volta, ubriaco fradicio, ha comprato una testa di dinosauro da Leonardo DiCaprio.

The Nice Guys: un sorridente Russell Crowe alla conferenza stampa

Il divo dal temperamento turbolento ricorda di aver speso 35.000 dollari per comprare una testa di dinosauro che stava in bella mostra a casa del collega Leonardo DiCaprio. Il tutto mentre era ubriaco:

"L'ho comprata per i miei figli, ma non ero del tutto in me, c'era un sacco di vodka coinvolta nella transazione ed è successo a casa di Leonardo" ha raccontato Crowe ad Howard Stern.

"Così stavi bevendo a casa di Leonardo, ve la stavate spassando e all'improvviso hai detto a Leonardo 'Ma questa testa di dinosauro è fantastica'. E' andata così?" ha chiesto Stern all'attore, e lui:

"No, credo che sia stato lui a iniziare il discorso, qualcosa del genere 'Ho questa testa di dinosauro, ma ne sta arrivando un'altra sul mercato che vorrei comprare così sto cercando di vendere questa'. E io ho risposto 'La compro io. Quanto vuoi?' Lui è stato gentile, mi ha detto 'Dammi solo quello che l'ho pagata' così ho pagato 30-35.000 dollari per la testa".

Leonardo DiCaprio costa più dei Beatles, secondo Danny Boyle

Russell Crowe non ricorda più che tipo di dinosauro fosse, ma anche lui è riuscito a sbarazzarsi del vistoso soprammobile rivendendolo a Sotheby's Australia nel 2018 nel corso di un'asta organizzata per pagare il suo divorzio dal titolo "Russell Crowe: The Art of Divorce."

"Credo che abbia quasi raddoppiato il suo valore da quando l'ho venduta" aggiunge l'attore ridendo. "Non era un dinosauro molto popolare. Il motivo per cui l'ho rivenduta è che quando l'avevo presa nel 2008 - 2009, i miei figli erano affascinati dai dinosauri così gliel'ho portata e gli ho detto 'Ecco, mettetela nella camera dei giochi".

Presto Russell Crowe sarò protagonista della serie tv Showtime The Loudest Voice, in cui interpreta l'ex boss di Fox News Roger Ailes. Leonardo DiCaprio sarà presto sul grande schermo in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, in uscita il 19 settembre, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019.