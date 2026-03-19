Russell Crowe ha scritto un dramma sull'MMA: sangue e pugni nel primo sguardo a Beast

Dopo il pugilato, Russell Crowe torna a esplorare l'universo del ring concentrandosi stavolta sull'MMA. Il divo australiano è interprete e co-sceneggiatore di Beast, brutale dramma interpretato da Daniel MacPherson, Bren Foster e Luke Hemsworth.

Il primo trailer di Beast vede Crowe in azione mentre anticipa i temi del film, che racconta un sofferto ritorno sul ring incentrato sulla disciplina,

l'eredità e la sofferenza fisica di una vita trascorsa a combattere. Il tutto immerso nell'adrenalinico universo delle arti marziali miste.

Russell Crowe in una scena di Beast

Trama completa di Beast

Diretto da Tyler Atkins, il film vede Daniel MacPherson nei panni di Patton James, un ex campione di MMA in difficoltà economiche che fa ritorno sul ring dopo anni di assenza. Russell Crowe interpreta Sammy, il suo ex allenatore che un tempo lo trasformò in un campione e che oggi gli propone un accordo per tornare a combattere così da riuscire a provvedere alla sua famiglia e vendicare la morte di suo fratello combattendo in una partita mista di arti marziali contro un pericoloso avversario.

Fanno parte del cast anche Bren Foster (Xavier Grau), Amy Shark (Rose), Mojean Aria (Malon), George Burgess (Neal), Saphira Moran (Nadine James) e Kelly Gale (Luciana), mentre Luke Hemsworth, fratello dei più celebri Chris e Liam, interpreta il minaccioso Gabriel Stone, pericoloso antagonista disposto a tutto pur di distruggere l'eredità di Patton di fronte al pubblico.

Che cosa accade nel trailer di The Beast

Il trailer di Beast non perde tempo nel rivelare la posta in gioco. La prima immagine mostra il fratello minore del protagonista ferito in un letto d'ospedale, e una voce fuori campo spiega che deve molti soldi a delle persone pericolose. Questa è la ragione che costringe l'ex campione Patton James a tornare a combatter, attività che credeva di essersi lasciato alle spalle per sempre.

Patton si rivolge a Sammy, il suo ex allenatore (Crowe), il quale consegna al suo ex cliente un contratto di sei mesi, dicendogli che ha sette settimane per firmarlo. Il trailer descrive Sammy come una figura instabile che persegue i propri obiettivi, il che lo rende un partner apparentemente inaffidabile. Man mano che il promo avanza, Sammy si dimostra un mentore esperto, consapevole del prezzo da pagare a lungo termine, sia fisicamente che mentalmente, per il mondo dei combattimenti, e cosa significhi davvero tornare sul ring.

La dinamica tra il combattente e il suo allenatore, in Beast, si fonda sulla responsabilità, sulla preparazione e sulla consapevolezza che l'esperienza non elimina il rischio, ma aiuta a gestirlo. Visto anche l'alto tasso di brutalità svelato dal trailer, il dramma di Tyler Atkins non fornisce una rappresentazione patinata e stilizzata degli sport da combattimento. L'atmosfera è realistica e vissuta, in un mondo dove ogni scelta ha conseguenze reali.