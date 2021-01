Rumore bianco: Adam Driver e Greta Gerwig nell'adattamento di Don DeLillo diretto da Noah Baumbach

A novembre era stato annunciato il coinvolgimento di Noah Baumbach in una nuova misteriosa produzione Netflix che vedeva protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig. Adesso scopriamo che si tratta dell'adattamento del romanzo di Don DeLillo, Rumore bianco.

Greta Gerwig e Noah Baumbach alla cerimonia degli Oscar

The Film Stage ha diffuso la notizia anticipando che le riprese prenderanno il via a luglio. Questo, per Noah Baumbach, sarà il primo adattamento letterario. Al centro di White Noise troviamo Jack Gladney (Adam Driver), professore di studi hitleriani presso un campus noto come The-College-on-the-Hill dove i detriti della cultura popolare americana sono divenuti la nuova bibbia e il supermarket la sua biblioteca. La sua vita di professore di Hitler, marito di Babette (Greta Gerwig), e padre di quattro figli viene sconvolta da una nube letale, l'evento tossico aereo, espressione concreta della miriade di altri eventi tossici onnipresenti tra le mura domestiche: trasmissioni radio, sirene, microonde, la voce incessante della tv. La paura della morte che accomuna Jack e la quarta moglie Babette diviene così una forza prorompente, un raggio di luce nera in grado di perforare il muro di "rumore bianco" che avvolge la loro esistenza.

Noah Baumbach, regista di pellicole intime come Il calamaro e la balena e Frances Ha, tornerà a dirigere per la quarta volta la sua musa e compagna di vita Greta Gerwig dopo Frances Ha, Greenberg e Mistress America. Con Adam Driver sarebbe la seconda collaborazione dopo Storia di un matrimonio, pellicola in parte autobiografica che ha fruttato all'attore una candidatura all'Oscar.