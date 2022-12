White Noise, Greta Gerwig: "Con Barbie fanno un'accoppiata intrigante"

Da oggi è disponibile su Netflix White Noise, nuovo film di Noah Baumbach presentato in anteprima alla Mostra di Venezia che vede nel cast la sua compagna Greta Gerwig. L'attrice e regista è impegnata a sua volta a ultimare Barbie, uno dei film più attesi della nuova stagione cinematografica scritto con la complicità di Baumbach.

Nonostante le due pellicole abbiano fonti d'ispirazione molto diverse, Noah Baumbach afferma di sentire che i due film sono collegati:

"Ho scritto White Noise e poi, una volta che era pronto ho pensato, 'Ok, ho fatto un sacco di lavori pesanti', e poi, Greta e io abbiamo iniziato a lavorare su Barbie. Quindi è successo tutto durante quel primo anno di pandemia. Sono in un certo senso collegati in modo divertente. L'esecuzione è diversa, ma ci sono aspetti del mondo di White Noise che in realtà hanno influenzato il modo in cui abbiamo guardato a Barbie."

"Tutto è stato scritto nel 2020, in un certo senso si sente come se fossero usciti dallo stesso posto", aggiunge Greta Gerwig. "Voglio dire, sono usciti fisicamente dallo stesso indirizzo. Ma penso che questo abbia contribuito, lui ci ha lavorato e poi noi abbiamo lavorato insieme su Barbie".

Quindi i due film potrebbero rappresentare una buona accoppiata da vedere in tandem? Greta Gerwig risponde ridendo:

"Non ho intenzione di lanciare l'idea. Ma sono sicura che se qualcuno volesse, potrebbe essere interessante. Non lo so, potrebbe essere strano. Posso percepire il modo in cui sono collegati, ma non so se qualcun altro lo vedrà."

Qui trovate la recensione di White Noise, interpretato da Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin e Jodie Turner-Smith. Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, il film basato sul romanzo di Don DeLillo Rumore bianco, racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell'amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza.