Dopo un 2020 così difficile, tutti ci auguriamo che il 2021 possa portarci solo gioie, e Netflix si sta decisamente impegnando affinché, almeno dal lato cinematografico, questo possa avvenire. Ecco allora un video riassuntivo con tutti i film originali in uscita nel 2021 sulla piattaforma che possiamo aspettarci di vedere quest'anno.

Saranno ben 27 infatti i titoli che si faranno strada sulla piattaforma nei prossimi mesi, da Red Notice con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot a Thunder Force con Melissa McCarthy e Octavia Spencer; da The Kissing Booth 3 con Joey King e Jacob Elordi a Tua Per Sempre (To All The Boys 3) con Lana Condor e Noah Centineo; da Escape from Spiderhead con Chris Hemsworthe Miles Teller a Don't Look Up con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, e molto altro ancora.

Come potete vedere, tante saranno le produzioni di qualità, tanto che il 2021 di Netflix si preannuncia davvero esplosivo... E pensate che non abbiamo nemmeno incluso nel discorso le serie tv, i programmi e gli speciali!

Ma intanto, se volete dare un'occhiata a tutti i film menzionati nel video di Netflix, eccovi la lista completa: