[RUMOR] I Fantastici 4: un prequel su Silver Surfer su Disney+ prima del 2025?

I Fantastici Quattro è senza dubbio uno dei progetti futuri dei Marvel Studios più attesi dai fan. Come sappiamo, l'uscita prevista del progetto è il febbraio 2025, ma secondo un rumor recente Marvel potrebbe far precedere il film da un prequel su Silver Surfer destinato a Disney+.

Con Kang il Conquistatore pronto ad avere un ruolo chiave nei prossimi anni e con il Dottor Destino che seguirà lo stessa sorte, Fantastic Four potrebbe potenzialmente diventare il perno del futuro dell'MCU, ma come anticipato da The Cosmic Circus, a precedere l'arrivo del film nei cinema potrebbe essere uno speciale prequel su Silver Surfer in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney prima del 2025.

Silver Surfer è uno dei più grandi cattivi della Marvel Comics che funge da araldo per l'ancora più perfido Galactus. Per The Cosmic Circus, lo speciale su Silver Surfer fingerà da prequel a Fantastic Four che uscirà in streaming "qualche mese prima del cinecomic".

Le presentazioni speciali: il futuro di Marvel

I Marvel Studios stanno prendendo una nuova entusiasmante direzione con il format 'presentazioni speciali', inaugurato dalli speciale di Halloween Marvel Studios presenta: Licantropus, diretto da Michael Giacchino.

Entro la fine dell'anno, i Guardiani della Galassia avranno il loro speciale natalizio che fungerà da prequel diretto di Guardiani della Galassia Vol. 3 e avrà un impatto concreto sulla storia della saga. Nova riceverà lo stesso trattamento anche quando il personaggio avrà il suo speciale Disney+, come la possibilità di dar vita a un futuro cinecomic sul personaggio.

Per quanto riguarda in particolare Silver Surfer, questo progetto aiuterà a espandere ulteriormente la tradizione dei Fantastici Quattro all'interno dell'MCU, dopo anni di pellicole sulla Prima Famiglia Marvel stroncate da pubblico e critica. Marvel ha confermato che il nuovo film non sarà una storia delle origini come i suoi predecessori targati Fox, quindi il progetto Silver Surfer probabilmente avrà la responsabilità di affrontare quella parte della storia per permettere al cinecomic che seguirà di prendere una nuova direzione.