Rolling Thunder Revue: su Netflix in streaming da oggi!

Siamo quasi a metà giugno e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Rolling Thunder Revue, il documentario su Bob Dylan diretto da Martin Scorsese.

La trama di Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese racconta: Attraversando nel 1975 un'America politicamente, economicamente e socialmente sfinita, un autobus carico di musicisti - radunati da Bob Dylan - percorre la strada alla ricerca di nuovi orizzonti creativi. Il risultante tour, il Rolling Thunder Revue, rivelò un Dylan mai visto: giocoso, intenso, espansivo, rinvigorito. Catturando in modo magistrale un'icona e una nazione in transizione, il regista Martin Scorsese racconta la storia usando materiale video abbandonato per decenni, ora splendidamente restaurato, e portando gli spettatori direttamente nel cuore di un'elettrizzante e incontrollata scommessa musicale. Ispirato dallo spirito inquieto di Dylan, Scorsese realizza trovate mozzafiato, evocando fantasmi nostalgici, combattenti, maghi, giovani star e testimoni di ogni tipo, superando i confini del documentario convenzionale.

Come un frammento essenziale di una leggendaria narrativa, Scorsese racconta Joan Baez, Rubin "Hurricane" Carter, Sam Shepard, Allen Ginsberg e Bob Dylan, davanti alle telecamere per la sua prima intervista in oltre un decennio. Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese vibra con la promessa di un'America, da più di 200 anni in sperimentale stato di cambiamento. Il film trascende la semplice rievocazione della straordinaria musica di Dylan descrivendo il percorso nel territorio inesplorato della reinvenzione artistica personale.

