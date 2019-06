Netflix, giugno 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Nuovo mese, nuovi contenuti su Netflix: A giugno 2019 arrivano in catalogo la quinta stagione di Black Mirror, l'ultima stagione di Jessica Jones, che segna anche l'addio tra le serie Marvel e Netflix, mentre tornano i ragazzi di Glee. Nella sezione film segnaliamo Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese racconta Bob Dylan e Cast Away. Prima di scoprire cosa ci aspetta questo mese, vi ricordiamo anche i nostri consigli sui film da vedere su Netflix.

LE SERIE TV

Serie TV Originali Netflix

Malibu Rescue: La serie prima stagione disponibile dal 3 giugno

Black Mirror, quinta stagione disponibile dal 5 giugno

Happy!, seconda stagione disponibile dal 5 giugno

3%, terza stagione disponibile dal 7 giugno

Tales of the City, mini-serie disponibile dal 7 giugno

Designated Survivor, terza stagione disponibile dal 7 giugno

Jinn, prima stagione disponibile dal 13 giugno

Jessica Jones, terza stagione disponibile dal 14 giugno

Leila, prima stagione disponibile dal 14 giugno

Trinkets, prima stagione disponibile dal 14 giugno

Dark, seconda stagione disponibile dal 21 giugno

Mr. Iglesias, prima stagione disponibile dal 21 giugno

Dope, terza stagione disponibile dal 28 giugno

Serie TV

Neon Genesis Evangelion, disponibile dal 21 giugno

Glee, dalla prima alla sesta stagione disponibili dal 30 giugno

I FILM SU NETFLIX

Numerosi i film disponibili, tra gli originali Netflix segnaliamo Rolling Thunder Revue, l'omonimo tour musicale di Bob Dyan raccontato da Martin Scorsese, e I'm a Mother con Hilary Swank. Da non perdere Cast Away con Tom Hanks e l'arrivo sulla piattaforma multimediale del classico per eccellenza: Via col Vento.

Film Originali Netflix

Va tutto bene, disponibile dal 6 giugno

I Am Mother, disponibile dal 7 giugno

Rock My Heart, disponibile dal 7 giugno

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, disponibile dal 12 giugno

Murder Mystery, disponibile dal 14 giugno

Film

Cast Away, disponibile dal primo giugno

L'ultimo samurai, disponibile dal primo giugno

Resident Evil, disponibile dal primo giugno

Austin Powers in Goldmember, disponibile dal primo giugno

SuxBad - 3 menti sopra il pelo, disponibile dal primo giugno

Via col vento, disponibile dal 15 giugno

La Torre Nera, disponibile dal 22 giugno

San Andreas, disponibile dal 30 giugno

Predestination, disponibile dal 30 giugno

Source Code, disponibile dal 30 giugno

