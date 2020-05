Rocky: Sylvester Stallone conduce il Watch Party su Facebook oggi all'una di notte

Un appuntamento imperdibile per i fan di Rocky nottambuli, stanotte all'una su Facebook Sylvester Stallone condurrà il Watch Party del cult.

Sylvester Stallone sarà il maestro di cerimonie di uno speciale Watch Party di Rocky che si terrà stanotte a apartire dall'una (ora italiana) su Facebook. L'occhio della tigre e i guantoni saranno parte integrante dell'evento che inaugura l'appuntamento settimanale dello "Screening Room With The Stars" presentato dalla Creative Artists Agency.

Rocky: Sylvester Stallone si allena tra i quarti di bue

Il Livestream di Rocky prenderà il via all'una di notte (le 16 negli USA, Pacific Time) e darà il via a una serie di eventi swttimanali per beneficenza permettendo al pubblico di commentare i film insieme alle star. Richard Lovett, presidente di CAA, ha dichiarato:

"Siamo grati ai nostri clienti di buon cuore e agli studios che hanno permesso a questa esperienza speciale di realizzarsi su Facebook. Speriamo che il pubblico si diverta rivistando i classici in compagnia delle star."

Rocky: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga di Sylvester Stallone

Rocky, film del 1976 premiato con l'Oscar, è il primo capitolo di una fortunatissima saga incentrata sul pugile Rocky Balboa, creatura di Sylvester Stallone. Il film diretto da John G. Avildsen vede nel cast Talia Shire nel ruolo di Adrianna "Adrian" Pennino, l'amore di Rocky, Burt Young nel ruolo di Paulie Pennino, Carl Weathers nei panni del pugile Apollo Creed e Burgess Meredith in quelli dell'allenatore di Rocky, Mickey Goldmill.

Il Watch Party di Rocky si terrà sulla pagina ufficiale di Facebook della MGM.