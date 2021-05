Rocky: Sylvester Stallone svela il look di Rocky Balboa e Adriana nel prequel televisivo

Sylvester Stallone non sembra troppo ottimista sulla realizzazione del prequel televisivo di Rocky, ma non demorde e diffonde il look ideale dei suoi protagonisti.

Non solo Sylvester Stallone ha annunciato di aver terminato la stesura del trattamento di un prequel televisivo di Rocky, ma ha addirittura anticipato su Instagram il look di Rocky Balboa e Adriana nello show.

Ad accompagnare le foto dei personaggi ringiovaniti con FaceApp, la scritta: "Se il prequel di Rocky verrà mai realizzato, cosa che non penso accadrà per via di certe complicazioni, dovrò assomigliare a qualcosa di simile".

Solo qualche settimana fa, Sylvester Stallone ha annunciato di aver concluso il trattamento della serie prequel di Rocky, che racconterà gli anni formativi del futuro pugile a Philadelphia.

Nella pagina del trattamento scritta a mano da Sylvester Stallone e diffusa via social si legge: "Immaginate una macchina del tempo che vi trasporti alle origini di Rocky. Un mondo cinematografico traboccante di personaggi amati dalle persone di ogni parte del mondo da quasi cinquant'anni. Salendo a bordo di questa macchina del tempo saremo condotti fino alla generazione più influente e rivoluzionaria della storia moderna: gli anni '60... In tutta questa attività sismica sociale, capitiamo nella vita semplice del diciassettenne Robert "Rocky" Balboa. Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta nel 1976, era un'anima persa - un uomo dimenticato, una vita sprecata, fino a quando non è stato trasformato in un vincitore. Ora vediamo questo giovane lottare come tutti i giovani che cercano di trovare il loro posto nel mondo".

Purtroppo sembra che il progetto non prenderà forma per "certe complicazioni" che non vengono però rivelate dal divo. Dai dettagli anticipati da Stallone, la serie non avrebbe dovuto solo raccontare i primi anni di vita di Rocky, ma si sarebbe focalizzata anche su alcuni periodi importanti della storia americana. Stallone aveva menzionato la sua speranza di vendere la serie a un servizio di streaming dove teoricamente sarebbe andato in onda per alcune stagioni, ma a quanto pare il progetto potrebbe non prendere mai vita.