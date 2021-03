Rocky: Sylvester Stallone svela il trattamento della serie prequel (FOTO)

Sylvester Stallone ha svelato il trattamento della serie prequel di Rocky pubblicando una pagina scritta a mano contenente la struttura dello show su Instagram.

Il post è accompagnato dalla seguente scritta: "Questa potrebbe essere la cosa più strana che abbia postato. Stamattina ho cominciato a scrivere un trattamento per un prequel di Rocky prequel per lo streaming. Idealmente sarà composto da 10 episodi per alcuni sragioni per entrare nell'anima dei personaggi da giovani. Ecco una piccola porzione del mio processo creativo. Poi avevo bisogno di schiarirmi le idee così sono andato a pescare. Parlando di estremi!".

Nella pagina scritta a mano, l'incipit del trattamento, si legge: "Immaginate una macchina del tempo che vi trasporti alle origini di Rocky. Un mondo cinematografico traboccante di personaggi amati dalle persone di ogni parte del mondo da quasi cinquant'anni. Salendo a bordo di questa macchina del tempo saremo condotti fino alla generazione più influente e rivoluzionaria della storia moderna: gli anni '60... In tutta questa attività sismica sociale, capitiamo nella vita semplice del diciassettenne Robert "Rocky" Balboa. Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta nel 1976, era un'anima persa - un uomo dimenticato, una vita sprecata, fino a quando non è stato trasformato in un vincitore. Ora vediamo questo giovane lottare come tutti i giovani che cercano di trovare il loro posto nel mondo".

Da Rocky a Creed: la saga cult tra realtà e finzione

Questa non è la prima volta che Stallone parla di una potenziale serie TV di Rocky. In un'intervista con con Variety nel 2019 il divo svelò che l'idea era stata respinta dal produttore della serie Irwin Winkler, che controlla in gran parte i diritti su Rocky. Stallone svelò:

"Ci sono stati dei contrasti. Secondo Irwing Rocky è prima di tutto un film, non lo vedeva sotto forma di serie tv così non abbiamo trovato un accordo."

Dopo essere apparso nei due spinoff su Creed, Sylvester Stallone dovrebbe riprendere il ruolo di Rocky Balboa nel terzo film, che sarà diretto e interpretato da Michael B. Jordan.