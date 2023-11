Rocky: Sylvester Stallone ha riscritto il film dopo che la crudeltà del personaggio ha fatto piangere un'amica

Se un amico di Sylvester Stallone non avesse avuto un reazione forte alla lettura del copione di Rocky, lo Stallone italiano sarebbe stato un personaggio assai diverso da quello che conosciamo e amiamo. Un amico del divo sarebbe, infatti, scoppiato a piangere di fronte alla crudeltà del personaggio spingendolo a una riscrittura radicale.

Come riporta Deadline, Stallone ha riflettuto sulla scrittura di Rocky nel documentario Netflix Sly, spiegando come in origine Rocky fosse un personaggio crudele, ispirato da Mean Streets di Martin Scorsese. Quando ha chiesto a un'amica di leggere la sceneggiatura per fornire un parare, lei è scoppiata a piangere per il comportamento del personaggio, ritenendolo "troppo crudele" per poter tifare per lui. Ciò ha portato a discussioni su come rendere Rocky più simpatico e al suggerimento di inserire un personaggio femminile, l'Adriana di Talia Shire.

"La mia amica mi disse 'Odio Rocky. Lo detesto. È crudele. Colpisce le persone. Le picchia'", ha ricordato Stallone. "Ho chiesto 'E se si fermasse prima? Se questo fosse suo lavoro, ma non lo fa?' Lei mi ha risposto 'Sarebbe carino.' Ho aggiunto: 'E se avesse una ragazza o qualcosa del genere?' 'Sì, che carino'. Quindi ho ricominciato e ho scritto 'Fidanzata. Carina'".

Nessuno voleva fare Rocky

Sylvester Stallone ha parlato dei retroscena della sceneggiatura di Rocky durante la promozione di Sly al Toronto Film Festival spiegando che, pur avendo cambiato la natura del personaggio, voleva che Rocky fosse comunque imperfetto, ma che avesse "molto cuore". Alla fine, Stallone pensava che la sceneggiatura fosse superba, ma nessuno voleva realizzare il suo film:

"Nessuno voleva farlo, ma questa è stata la mia sceneggiatura migliore. Ho semplicemente scritto di ciò che conoscevo. Ho parlato di questi tizio con problemi mentali che aveva molto cuore. Volevo scrivere un film su un tizio che dice, 'Non sono affatto eccezionale, non lo sarò mai. Combatto grandi rivali. Ma voglio solo l'opportunità di farcela.'".