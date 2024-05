Peter Farrelly regista di I Play Rocky, film che racconterà la creazione del film cult con Sylvester Stallone

Peter Farrelly sarà il regista di I Play Rocky, un film che racconterà la storia della creazione del cult che ha regalato il successo internazionale a Sylvester Stallone.

Attualmente non è stato ancora annunciato il cast del progetto cinematografico che verrà prodotto anche da Toby Emmerich, in passato capo di Warner Bros, e Christian Baha.

Cosa racconterà il film

La sceneggiatura di I play Rocky è stata firmata da Peter Famble (Office Uprising) e sul grande schermo si assisterà alla tumultuosa realizzazione di Rocky.

Al centro della storia ci sarà Sylvester Stallone, molto prima di essere diventato una star del cinema. L'attore sarà infatti giovane e in difficoltà: un volto parzialmente paralizzato e dei problemi nel parlare non lo rendono molto richiesto nel mondo di Hollywood. Stallone scrive però uno script che un grande studio vuole acquistare, ma che lui si rifiuta di vendere se non potrà interpretarne il protagonista. Rifiutando un'offerta economica che potrebbe cambiargli la vita, Sylvester lavora per un compenso misero pur di realizzarlo ed esserne la star.

Rocky riesce però a diventare un enorme successo ai box office e a ottenere premi e nomination prestigiose, come quelle agli Oscar, diventando il Miglior film dell'anno per i giurati dell'Academy.

Rocky: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga di Sylvester Stallone

Rocky: un'immagine che ritrae Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa

Il coinvolgimento del regista

Peter Farrelly ha portato al successo Green Book ed Emmerich, in un comunicato, ha sottolineato che lui e Christian Baha si sentono fortunati nell'aver coinvolto il regista per realizzare I Play Rocky. Il produttore ha rivelato: "Pete condurrà una ricerca mondiale per trovare un altro attore che ha bisogno di una possibilità per dimostrare al mondo cosa è in grado di fare".

Baha ha aggiunto che la storia che verrà raccontata sul grande schermo è unica come Stallone, descritto come "un uomo apparentemente comune con un innegabile dono che ha bisogno di condividere con il mondo e che si rifiuta di accettare un 'no' come risposta".