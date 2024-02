Carl Weathers: il toccante omaggio al Super Bowl per la star di Rocky

Dopo l'omaggio delle star di Hollywood, Carl Weathers è stato protagonista di uno spot del Super Bowl realizzato da FanDuel, che dopo la sua morte ha modificato lo spot per onorare l'attore scomparso.

La società, attiva nel campo delle scommesse, aveva annunciato lo spot all'inizio dell'anno ma, dopo la morte di Weathers, ha aggiunto un tributo all'attore. Dopo lo spot, Rob Gronkowski entra in dissolvenza e si volta a guardare Weathers che gli fa un cenno di assenso.

"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Carl Weathers", ha dichiarato la società in un comunicato. "Nel corso della sua vita, Carl è stato un talento iconico che ha avuto un profondo impatto sulle persone con cui ha lavorato dentro e fuori dallo schermo. FanDuel è stata fortunata ad aver avuto l'opportunità di lavorare con lui durante la nostra campagna per il Super Bowl. Stiamo modificando la nostra campagna di conseguenza per rispettare la famiglia in questo momento di dolore".

Carl Weathers

Weathers è morto il 1° febbraio scorso all'età di 76 anni e la sua famiglia ha confermato la notizia con un comunicato.

"Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Carl Weathers", si legge nel comunicato. "È morto serenamente nel sonno giovedì 1 febbraio 2024. ... Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria. Attraverso i suoi contributi al cinema, alla televisione, alle arti e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e in tutte le generazioni. Era un fratello, un padre, un nonno, un socio e un amico amatissimo".

Di seguito lo spot di FanDuel: