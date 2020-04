Rocky: Sylvester Stallone svela quale film del saga lo renda più orgoglioso

Il franchise di Rocky è una delle saghe cinematografiche più popolari di sempre, ma quando si chiede a Sylvester Stallone quale è il titolo che lo rende più orgoglioso tra tutti quelli interpreti nei panni di Rocky Balboa, la sua risposta è sorprendente.

Sylvester Stallone sul set del suo film 'Rocky Balboa'

In un q&a viruale coi fan, Stallone ha ammesso che la saga occupa un posto speciale nel suo cuore e ha ammesso che probabilmente il primo Rocky è il film migliore che abbia fatto, ma il film del franchise che lo ha reso più orgoglioso in saluto non è quello, si tratta piuttosto di... Rocky Balboa.

Sylvester Stallone ha preso la parola su Instagram per rispondere alle domande dei fan e intrattenere il pubblico. Nel rispondere alla domanda sul miglior film del franchise, l'attore ha svelato di essere orgoglioso soprattutto di Rocky Balboa perché è stato il film più difficile da realizzare:

"Dovrei dire che il miglior film che ho fatto è probabilmente Rocky. Quello di cui sono più orgoglioso è Rocky Balboa. Perché nessuno lo voleva fare. Ho vagato per sei anni cercando di convincere le persone a fare quel film e alla fine è successo, sono stato davvero orgoglioso perché per farlo ci è voluto un sacco di impegno".

