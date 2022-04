Rocky, Sylvester Stallone: "Un film così oggi non verrebbe mai fatto"

Sylvester Stallone afferma che un film come Rocky non verrebbe mai realizzato oggi, nonostante l'epico focus sul pugilato sia un classico acclamato dalla critica.

Sylvester Stallone ha affermato che Rocky, il film che ha lanciato la sua carriera, oggi non sarebbe mai stato realizzato. La pellicola sul pugilato del 1976 che ha conquistato tre Oscar, generando cinque sequel e due film spin-off con un terzo, Creed III, oggi probabilmente non verrebbe realizzata come ha spiegato il suo ideatore.

Rocky: Sylvester Stallone con Burgess Meredith in difficoltà tra una ripresa e l'altra

Secondo Sylvester Stallone, per quanto amato sia Rocky, appartiene a un tempo che non esiste più. Il cinema di oggi ha cambiato l'intero settore determinando un cambiamento completo in tutto, dal modo in cui i film vengono consumati a come vengono distribuiti. A 75 anni, Stallone lo capisce meglio di altri, essendo nell'industria cinematografica da decenni. Durante un'intervista con David Rubenstein, Stallone ha affermato che un film come Rocky, o come Il Padrino, oggi non sarebbe stato realizzato per via del mutevole panorama cinematografico.

Stallone non è il primo veterano di Hollywood ad analizzare con sguardo critico l'impatto delle nuove tecnologie sui film, che consente al pubblico di vedere le pellicole su dispositivi mobili. Questo problema è stato dibattuto in precedenza, con alcuni registi come Quentin Tarantino che si sono opposti con veemenza alla novità.