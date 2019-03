Rocky IV: Sylvester Stallone e Dolph Lundgren commentano il loro epico scontro (VIDEO)

Rocky IV è famoso per l'epico scontro con Drago e Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, in un nuovo video, commentano quel momento cult.

Rocky IV ha mostrato l'epico scontro tra Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, e le due star hanno ora rivisto le scene che li vede protagonisti a distanza di trenta anni, evento mostrato in un video inserito tra i contenuti extra di Creed II.

Gli interpreti di Rocky Balboa e Ivan Drago, il pugile che ha ucciso Apollo Creed sul ring nel 1985, nel filmato scherzano sul modo in cui sono invecchiati prima di commentare come era stata rappresentata la lotta tra i due sportivi.

Dolph Lundgren ha spiegato all'amico e collega: "All'epoca ero un campione di karate e quasi 10 anni più giovane di te e nonostante tutto mi tenevi testa. Io ero stanco ed ero colpito da come stavi gestendo la situazione".

Sylvester Stallone ha invece aggiunto su quel momento di Rocky IV: "Guardate la mia testa, bang! Non mi dimenticherà mai quelle scena perché l'ho sentita persino nel sedere. Mi hai colpito in testa e ho sentito il colpo scendere attraverso la mia colonna vertebrale, come se un fulmine mi avesse colpito. Con quei guanti pesanti che ora in realtà sono stati vietati perché sono troppo letali".

Le due star hanno concluso il loro commento ricordando l'importanza delle parole pronunciate da Rocky al termine dello scontro, sostenendo che ancora oggi si capisce immediatamente la loro importanza.

Ecco il video: